Nicolás Arrieta sigue conquistando al público de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ tras pasar por la “Línea de vida”

Nicolás Arrieta es un creador de contenido colombiano que ha ganado notoriedad por su estilo frontal, provocador y muchas veces polémico en redes sociales. Hace varios años inició en YouTube, pero ahora su contenido alterna desde reacciones, denuncias de estafas digitales, críticas a otros influencers hasta momentos personales. Hace una semana lo vimos llegar a su primer reality: ‘La Casa de los Famosos’ de RCN.

Una de las secciones características del programa es “La línea de vida”, dirigido por Carla Giraldo, en la cual los famosos abren su corazón para contar cómo ha sido su recorrido, incluso recordando las cosas más dolorosas.

En el caso de Arrieta, conocido por ser una figura recordada del internet, comentó que nació en 1991 y que sus padres se habían separado, por lo que creció junto a su madre y su padre siempre estuvo presente. Para él, su infancia fue buena, y que disfrutaba tener dos casas, pero también resaltó que fue algo inestable, al pasar por siete colegios distintos antes de lograr graduarse a causa de su comportamiento. Sí logró graduarse, pero tuvo que hacerlo validando, culminando sus estudios a los 18.

Desde el 2008 entra en el mundo del internet, lugar en el que se refugió y logró conocer personas de manera más sencilla, teniendo en cuenta que era un niño tímido. Entre risas recordó que con la llegada de las redes sociales, abrió una página de chismes en la que de vez en cuando ponía rumores sobre él mismo. Solo hasta el 2012 obtuvo su primer video viral, el cual le hizo entender que el mundo del internet sería una herramienta de negocios.

Puede leer: Juanse estremece ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ con el testimonio de su vida: reveló que no tiene contacto con sus padres

El 2024 fue un punto de quiebre para Nicolás, esto después de que los excesos y los problemas de salud mental hicieran efecto, y así terminara internado, lo que le costó al pensar en que había decepcionado a sus seres queridos. Más de una vez Arrieta se ha visto envuelto en polémicas, por lo que con su llegada al reality, se ha ido ganando el apoyo del público, mostrando una faceta que quizá muchos no conocían.

¿Quiénes son los participantes de ‘La casa de los famosos 3’?