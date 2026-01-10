Actor de ‘La Reina del Flow’ que esta en arresto domiciliario festejó la llegada de la tercera temporada

El próximo 13 de enero del 2026 llegará ‘La Reina del Flow 3′ a las pantallas del canal Caracol, esto después de finalizar grabaciones hacia octubre del 2025. Los fans de la exitosa producción también podrán verla por medio de la plataforma de streaming, Netflix.

La premisa de la nueva entrega girara entorno a la desaparición y posible muerte de Yeimy Montoya, esto después de volver a ser madre al lado de Charly Flow. En el primer adelanto que revelaron, hicieron un repaso de lo sucedido, e introducen la nueva trama, que dejo en duda si La Reina falleció, además se vieron nuevas caras en la producción.

No obstante, muchos desconocen que actualmente uno de sus personajes esta privado de la libertad, se trata de ‘Riquelmi’, un joven amante de la música que se hizo amigo de ‘Charly’ en la cárcel y siempre lo ayudó. Dicho personaje es interpretado por Santiago Cano, hombre que fue detenido el 25 de junio de 2025, por una orden de captura emitida por el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Medellín.

Las autoridades llevaban tiempo buscándolo para que respondiera en un proceso judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables. Cano habría sido encontrado el 27 de febrero en su vivienda, ubicada en la comuna 13 de Medellín, con dos monos cariblancos, una babilla y dos iguanas verdes en condiciones de maltrato, lo que constituye un delito ambiental según la legislación colombiana.

En ese momento, los animales fueron rescatados por la Policía Ambiental y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Según informaron, el actor no pudo llegar a ningún acuerdo y una fuente consultada por ‘Semana’ reveló que abogados, investigadores, fiscales y el juez lo buscaron, pero “siempre se mostró soberbio”.

Al parecer Cano logró obtener la detención domiciliaria y a propósito del estreno de la nueva entrega de la seria, de la que hace parte, fue visitado por uno de los protagonistas. Se trata de Juan Manuel Restrepo, Erick “Pez Koi” Cruz Montoya, en su visita se tomaron algunas fotos que fueron publicadas por Cano, agradeciendo a su amigo por el gesto y celebrando el estreno de la serie.

¿Cómo termino La Reina del Flow 2?

El final de la segunda temporada de “La Reina del Flow” estuvo cargado de tensión y drama, culminando con la resolución de los conflictos y el desenlace del triángulo amoroso.Yeimy Montoya se enfrentó al villano Mike Rivera, quien la secuestró en un intento desesperado por acabar con ella, pero la Reina del Flow logró salvarse.

En el ámbito personal, y tras un sinfín de idas y venidas, Yeimy finalmente tomó la decisión más esperada por muchos fans: eligió quedarse con Charly Flow, perdonando su pasado y apostando por el amor que resurgió entre ellos. Juancho demostró madurez al aceptar la decisión de Yeimy y deseándole felicidad, volviendo a enfocarse en su relación con Daniela.