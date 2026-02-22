Presentadora de CityTV habría renunciado por baja en el sueldo y líos con colegas, ¿siguen las salidas?

Bravíssimo es uno de los programas más reconocidos del Canal City TV teniendo en cuenta su amplia trayectoria en las pantallas colombianas, convirtiéndose así en uno de los preferidos por los televidentes quienes durante los fines de semana buscan entretenerse con las historias de cada uno de invitados y de sus presentadores.

Desde hace varios años quienes conforman este famoso programa de CityTV son precisamente, Marcelo Cezán, Mónica Molano y Sandra Mazuera, ganándose así el cariño de los televidentes en cada una de sus apariciones. Sin embargo, una de las presentadoras le habría dicho adiós a la producción de entretenimiento, al parecer, por cambios inesperados.

La información fue revelada por Oswaldo Martínez y Alejandra Serje, quienes durante el programa ‘Lo sé todo’ aseguraron: “La famosa presentadora que está teniendo dificultades o más bien había abandonado su programa de trabajo que además hizo durante mucho años (...) La presentadora es Sandra Mazuera (...) Debido a una aparente y significativa baja de sueldo y no solo eso, la dificultades con otros presentadores del programa (...) Según un flecho la presentadora optó por dejar el programa después de varios años. Esta salida se suma a la salida del presentador Jonathan Nieto, lo que generó una incertidumbre en los televidentes”.

Cabe resaltar que hasta el momento Mazuera no se ha referido a este tema por medio de sus redes sociales, pues sus más recientes apariciones están enfocadas en sus nuevos proyectos y en varias de las actividades que suele realizar a diario.

¿Qué pasó con el presentador Jonathan Nieto, de City TV?

Desde hace varios días el periodista dejó de aparecer situación que no pasó por alto entre los televidentes. Ante las dudas, Nieto utilizó sus redes sociales para confirmar su salida de City TV en medio de una dinámica de preguntas. Una de las que más se destacó fue: ”No como así, ya no quiero más City”. A lo que el conocido presentador añadió: “City es de esos amores que a pesar de los desplantes perdura para siempre“.

Otra de las dudas tuvo que ver con el motivo de su salida a lo que Jonathan expresó: “Cosas de la vida que muchas veces no entendemos”. En medio de las diferentes versiones encontradas, una de las que tomó fuerza con el paso de los días tuvo como protagonista a ‘La negra candela’, quien sostuvo que la decisión de Nieto estuvo encaminada a que las directivas del informativo de City TV le habrían bajado el sueldo, pues el canal no pasaría por su mejor momento.