Sapiosexual, esto significa la preferencia emocional de Sandra Mazuera, presentadora de ‘Bravíssimo’ y ‘Baloto’

Sandra Mazuera es una presentadora de televisión, quien inició en el mundo del entretenimiento con su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, reality de talento actoral del Canal RCN, para luego consolidarse como la presentadora de ‘Baloto’ y compartir junto a Marcelo Cesán, la conducción del matutino de CityTV, ‘Bravíssimo’, donde junto a una entrevista a uno de sus invitados, reveló cómo se fija en una persona para comenzar su enamoramiento.

La expareja de Lucas Arnau y de Pedro Palacio, junto a su compañero de set entrevistó a la pareja de actores Jorge Herrera y Amparo Conde, quienes en medio de su conversación tocaron temas de sus profesiones, cómo han llevado su matrimonio y cómo se siguen apoyando el uno al otro en cada proyecto que emprenden como colegas y sociedad.

En medio de la entrevista, Sandra llamó la atención de Marcelo Cesán, quien se sorprendió con la revelación y la sinceridad de su colega al dar a conocer cómo inicia sus relaciones sentimentales y qué es lo que más la atrae de una persona.

Amparo Conde reveló los detalles que la enamoraron de Jorge Herrera, a pesar de ser 17 años mayor que ella, por lo que dijo: “Cuando veo a Jorge fue amor a primera vista. Pero lo que más me interesaba de él, era la forma como hablaba y lo que hablaba, que yo intuía que era algo muy importante, pero no entendía. A mí la inteligencia de Jorge es una de las cosas que me tiene enamorada”, a esto, Mazuera indicó: “eres sapiosexual”.

Paso seguido, Sandra Mazuera afirmó que ella también es sapiosexual, puesto que le parece sexy la inteligencia, la sabiduría del otro, sonrojando a Amparo Conde y sorprendiendo a Marcelo Cesán, quien en repetidas oportunidades indagó más sobre el término.

¿Qué es ser sapiosexual?

Una persona sapiosexual es aquella a la que la inteligencia cultural, social, emocional, los discursos interesantes y la agilidad mental de otra persona, sin importar el género, le resulta más eróticos y más importantes que el aspecto físico.

Este tipo de personas tienen como preferencia emocional las conversaciones inteligentes, lejos del cortejo y conquista normal, rutinaria, puesto que las mentes audaces le generan mayor atracción ligada al enamoramiento.

