Famosa presentadora se ‘emputó’ con ‘Lo Sé Todo’ por, supuestamente, tratarla como un objeto

‘Lo Sé Todo’ se ha convertido en uno de los programas más vistos de entretenimiento en la semana, sobre todo por las interesantes entrevistas con famosos que preparan todos los días. El programa encabezado por Elianis Garrido, ‘El Gordo Ariel’ y ahora, Nanis Ochoa, recibió una fuerte crítica por parte de una presentadora que sintió que la trataron como un objeto.

Lea también: La casa por la ventada: ‘Guajira’, del ‘Desafío The Box’, se puso a regalarle plata a sus seguidores

Para un evento, una de las periodistas y corresponsales del programa se acercó a Sandra Mazuera, reconocida presentadora de Bravísimo, desde hace varios años, que ha sabido ganarse el corazón de muchos espectadores por su personalidad y su talento frente a la cámara.

Su vida personal ha tratado de mantenerla en privado, pero todo quedó a la luz cuando la periodista le preguntó sobre cómo estaba su corazón y ella respondió que estaba tranquila, pero estaba soltera. Hasta ahí todo bien, el problema llegó cuando en redes sociales se refirieron a ella y aseguraron que “volvería al mercado de lo usado”, término que indignó a Mazuera, quien no dudó en responderle al programa:

“Vea pues ‘mercado del usado’ Jajaja; si, fallan bastante en su afirmación. No estoy en el mercado del usado porque no soy un producto de segunda; todo lo contrario, soy un producto de primera que no se conforma con menos de lo que merece. Aprendan mujeres, darse valor es un lujo que nos debemos dar quienes sabemos lo que valemos. Y estoy hablando de valores, de esos que no tienen valor”, terminó por arremeter Sandra.

Lea también: Tremendo reencuentro: dos polémicas exparticipantes del ‘Desafío The Box’ subieron video a redes sociales

Usuarios no dudaron en apoyarla y asegurar que incluso podría llegar a demandar al canal si así lo deseaba, por tratar de dañar su buen nombre.