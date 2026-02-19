Elecciones 2026 en Colombia: más de 300 observadores internacionales de la Unión Europea y el Centro Carter vigilarán el proceso, anuncia el CNE

El Consejo Nacional Electoral confirmó que más de 300 observadores internacionales acompañarán el desarrollo de las elecciones 2026 en Colombia, en una de las misiones de verificación más amplias de los últimos años. La presencia de estos delegados busca fortalecer la transparencia electoral, la legitimidad democrática y el control institucional del proceso en todo el territorio nacional.

Los observadores internacionales provienen de organismos reconocidos como la Unión Europea, el Centro Carter, CAPEL, IFES y AMEA, entre otras entidades especializadas en observación electoral y fortalecimiento democrático. Su despliegue se realizará en distintas capitales de departamento y municipios estratégicos, con mayor concentración en Bogotá D.C., y su labor se extenderá desde finales de febrero hasta finales de junio.

CNE despliega misión internacional histórica para supervisar las elecciones 2026 en todo el país

El CNE explicó que la expedición de credenciales se realizará a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta digital diseñada para garantizar que el proceso de inspección, vigilancia y control sea ejercido no solo por representantes de las organizaciones políticas, sino también por la sociedad civil. Esta medida busca asegurar mayor trazabilidad y orden en la acreditación de los actores nacionales e internacionales.

Gustavo Raad, asesor de Cooperación y Relaciones Internacionales del CNE, señaló que la presencia de más de 300 delegados representa un respaldo significativo para el país. Según explicó, los expertos realizarán actividades de seguimiento en diferentes municipios y verificarán el cumplimiento de las garantías electorales en cada etapa del calendario.

Los perfiles que integran la misión internacional son de alto nivel técnico. Se trata de presidentes y vicepresidentes de tribunales electorales, autoridades de organismos comiciales y académicos especializados en legislación electoral comparada. Muchos de ellos han participado en más de 60 procesos electorales alrededor del mundo, lo que les otorga amplia experiencia en análisis de sistemas de votación, auditoría de resultados y evaluación de riesgos.

La misión hará seguimiento a las tres jornadas previstas dentro del calendario oficial: el 8 de marzo, el 31 de mayo y, en caso de ser necesaria, la segunda vuelta presidencial. Los expertos llegarán desde India, Tailandia, Estados Unidos, países de Centroamérica y otras regiones, consolidando una representación diversa de continentes y modelos electorales.

Desde el CNE se destacó que la pluralidad ideológica de las misiones fortalece el ejercicio democrático. La presencia de observadores con distintas visiones políticas y técnicas contribuye a validar la imparcialidad del proceso y a ofrecer recomendaciones independientes para su mejora.

Con este despliegue, el Consejo Nacional Electoral busca enviar un mensaje claro sobre el compromiso institucional con unas elecciones 2026 transparentes, vigiladas y respaldadas por la comunidad internacional, en un contexto donde la confianza ciudadana en los procesos electorales resulta clave para la estabilidad democrática del país.