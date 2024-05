Miguel Morales paralizó vuelo de Avianca con tremenda parranda vallenata

Miguel Morales es uno de los cantantes vallenatos más queridos del género, creador de una dinastía que se mantiene hasta la fecha encabezada por su fallecido hijo Kaleth Morales y sus otros dos ‘retoños’, Kanner y Keyner, dúo que conforma ‘Los K Morales’; descendencia que sigue sacando talentos como el de su nieto Samuel, el heredero de Kaleth. Precisamente ‘La Voz del Vallenato’ es tendencia en redes luego de dar un concierto gratuito en un vuelo comercial de Avianca.

El usuario de TikTok, Jocy Mendoza, fue uno de los encargados de captar esta inusual escena en video, en la que se le ve al intérprete de ‘Que me puedas amar’, pararse de su asiento para deleitar a los presentes con la letra del tema ‘No puedo vivir sin ti’, canción en la que fue acompañado por su acordeonero. Tras la parranda, el artista decidió regalarle varias emotivas palabras a los pasajeros:

“Esto fue con cariño para toda esta gente linda que viene de Bogotá, Valledupar, Cartagena. Hoy le quise cantar a todos desde este avión de Avianca”, expresó el artista en el clip que rápidamente superó las 620.000 reproducciones en la plataforma china y que generó varios comentarios.

“Cosas que jamás me pasan cuando tomo un avión”, “Nunca me tocan esos vuelos”, “Lastimosamente en TransMilenio no pasan estas cosas”, “Este hombre tiene demasiada humildad”, “Qué suerte la que tuvieron los que iban en ese vuelo”, “Miguel ya parece hermano de Mané Díaz” y “Yo quiero que algo así me pase”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe acotar que estos sucesos se han convertido en una constante en el país, como lo hizo Carlos Vives para diciembre de 2023; con la diferencia de que el samario realizó este acto para una campaña publicitaria con la aerolínea Latam.