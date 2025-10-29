Atracaron al padre Chucho en violento robo con armas de fuego: “¡Milagro! Dios me protegió”

El sacerdote conocido como padre Chucho vivió momentos de terror en Ecuador, luego de ser víctima de un asalto a mano armada mientras se desplazaba por carretera entre Guayaquil y Quevedo. El religioso había sido invitado por una comunidad católica del vecino país para participar en una jornada de oración, pero el trayecto terminó convirtiéndose, según él mismo relató, en “la peor experiencia de su vida”.

De acuerdo con su testimonio, compartido con Blu Radio, el ataque se produjo cuando varios delincuentes interceptaron la camioneta en la que viajaba junto a otro sacerdote y el conductor. Los hombres armados, que se movilizaban en otro vehículo, les cerraron el paso y comenzaron a disparar sin mediar palabra.

El padre Chucho relata el milagro que lo salvó de una emboscada armada

“Pasamos una noche muy difícil con este incidente. Son personas de delincuencia que secuestran y nos encerraron en la camioneta; seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó. Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza, era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente y no nos impactó ninguna. Pudimos, con la ayuda de Dios, salir”, narró el padre Chucho con evidente conmoción.

El conductor del vehículo, reaccionando con rapidez, realizó una maniobra arriesgada para escapar del ataque. Según contó, los agresores los persiguieron durante varios minutos, pero finalmente lograron huir y regresar hacia Guayaquil. “Por el tramo ya cerca de llegar al Empalme, a unos 20 o 30 minutos máximo de Quevedo, interceptaron al vehículo que iba delante de nosotros y comenzaron a disparar. Por la gracia de Dios pudimos darnos la vuelta y regresar hasta el peaje más próximo”, explicó.

La zona donde ocurrió el hecho, conocida como Balzar, se ha convertido en uno de los puntos más peligrosos de esa vía. Habitantes y conductores han denunciado reiteradamente que allí operan bandas criminales dedicadas al robo, secuestro y extorsión de quienes transitan entre las dos ciudades.

Tras el ataque, las autoridades ecuatorianas escoltaron al sacerdote y a sus acompañantes hasta Guayaquil, desde donde tomaron un vuelo de regreso a Colombia en la madrugada. Ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido, aunque el padre Chucho manifestó su preocupación por otros automóviles que transitaban en el mismo momento.

“Quiero regresar, quiero seguir llevando la palabra de Dios, pero con más seguridad”, afirmó el sacerdote, agradecido por haber salido con vida de un episodio que calificó como un milagro en medio del peligro.