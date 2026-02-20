Zafarrancho y Eduardo Luis presentan su canción para calentar motores rumbo al Mundial

La agrupación paisa Zafarrancho regresa a la escena musical con “Melos Pal Ruedo”, un lanzamiento que mezcla la fiesta, el barrio y la pasión futbolera en una propuesta sonora que busca conectar con el sentir popular colombiano. La canción, que cuenta con la participación especial de Eduardo Luis, conocido como “El Toxi Relator”, se mueve entre la rumba, la tribuna y el goce colectivo, apostándole a un sonido tropical con esencia callejera.

Le puede interesar: Estas son las famosas canciones que ha escrito Kike Santander de ‘A Otro Nivel’

En entrevista, la agrupación explicó que el contexto futbolero de 2026 fue clave para el nacimiento del tema. “Es un año futbolero, Colombia es un país que transpira fútbol y Zafarrancho es una agrupación que suena a calle, a fiesta y a alegría. Creíamos que era muy oportuno volver al ruedo con una canción que invite a la gente a bailar, pero también a hacerle fuerza a la Selección en esta época premundial”, señalaron.

Aquel que puede no tener dinero, pero nunca se queda sin rumba. Va de parranda en parranda, esquiva responsabilidades y siempre aparece donde hay música, amigos y celebración, convirtiéndose en una caricatura entrañable del goce popular colombiano.

Musicalmente, “Melos Pal Ruedo” conserva el ADN tropical de la banda, apostándole a la salsa como ritmo principal en medio de una industria donde predominan los sonidos urbanos. Para Zafarrancho, esta decisión responde a su identidad artística y a su intención de mantener vivos los ritmos tradicionales del país.

“En la línea de Zafarrancho están esos sonidos a salsa y música tropical, eso es nuestro ADN. Queremos que la gente piense en fútbol, sufra o disfrute los partidos, pero que al mismo tiempo tenga ganas de bailar con ese sabor que todos tenemos adentro”, afirmaron.

Durante el proceso creativo, el hilo conductor fue la fiesta como reflejo de la identidad nacional. La agrupación aseguró que la canción también representa la capacidad del colombiano para celebrar incluso en medio de las dificultades. “Hemos aprendido a disfrutar incluso en medio del dolor. La canción reúne la alegría, la fiesta y esa forma de salir adelante sin dejar de sonreír”, comentaron.

En la letra aparece la referencia al goleador histórico Dayro Moreno, figura que simboliza persistencia, autenticidad y conexión directa con la cultura futbolera del país, reforzando el espíritu barrista del sencillo.

Zafarrancho también destacó que su sonido está profundamente influenciado por la salsa colombiana y por referentes históricos del género como Fruko y su orquesta, una herencia que, aseguran, llevan con orgullo como nuevas generaciones. “Siempre es una referencia obligada cuando estamos componiendo. Admiramos esos sonidos de nuestros antecesores y queremos mantener esa esencia viva”, explicaron.

Además, la agrupación resaltó el papel de la cultura latina dentro del lanzamiento, asegurando que los ritmos regionales hoy están en el ojo del mundo y representan identidad, resistencia y orgullo. En ese sentido, consideran que la música tropical sigue siendo una herramienta para exaltar la cultura colombiana y latinoamericana.

El videoclip, grabado entre estudio y locaciones en Medellín, refuerza esa narrativa festiva y futbolera. Una parte muestra la grabación de Eduardo Luis en estudio, mientras que la otra recrea una rumba de cuadra en la avenida Las Palmas, con baile, celebración y ambiente de barrio.