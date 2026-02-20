Estas son las famosas canciones que ha escrito Kike Santander de ‘A Otro Nivel’

El nombre de Kike Santander ha vuelto a tomar fuerza en la televisión colombiana gracias a su papel como jurado central en ‘A Otro Nivel’, donde su experiencia en la industria musical se ha convertido en uno de los principales respaldos para evaluar a los participantes. Sin embargo, su trayectoria va mucho más allá del reality, el productor y compositor colombiano es responsable de algunas de las canciones más exitosas del pop latino de las últimas décadas.
Antes de su regreso a la pantalla chica, Santander ya era reconocido como uno de los compositores más influyentes de habla hispana. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas de talla internacional como Luis Miguel, Cristian Castro, Thalía, Alejandro Fernández y Gloria Estefan, consolidándose como un referente del sonido romántico latino.
Canciones escritas y producidas por Kike Santander
- Azul – Cristian Castro
- Por amarte así – Cristian Castro
- Yo quería – Cristian Castro
- Suavemente (versión pop/producción vinculada a su trabajo creativo en el mercado latino) – Elvis Crespo
- “Arrasando” (participación en producción y composición dentro de su etapa pop) – Thalía
- No me ames – Jennifer Lopez y Marc Anthony
- Si tu supieras - Alejando Fernández