Estas son las famosas canciones que ha escrito Kike Santander de ‘A Otro Nivel’

El nombre de Kike Santander ha vuelto a tomar fuerza en la televisión colombiana gracias a su papel como jurado central en ‘A Otro Nivel’, donde su experiencia en la industria musical se ha convertido en uno de los principales respaldos para evaluar a los participantes. Sin embargo, su trayectoria va mucho más allá del reality, el productor y compositor colombiano es responsable de algunas de las canciones más exitosas del pop latino de las últimas décadas.

Antes de su regreso a la pantalla chica, Santander ya era reconocido como uno de los compositores más influyentes de habla hispana. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas de talla internacional como Luis Miguel, Cristian Castro, Thalía, Alejandro Fernández y Gloria Estefan, consolidándose como un referente del sonido romántico latino.

Canciones escritas y producidas por Kike Santander