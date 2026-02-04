Eduardo Luis ‘agachó la cabeza’ y pidió perdón por imitar a Falcao luego de insultos y amenazar

Eduardo Luis López estuvo ‘en el ojo del huracán’ porque hizo una imitación de Falcao durante la transmisión del programa de la FM ‘Más Fútbol - Somos Mundial’ correspondiente al pasado lunes 2 de febrero.

Las críticas al ‘Toxirrelator’ no se hicieron esperar, así que él, un día después, salió a pedir perdón.

Eduardo Luis pidió perdón por su imitación a Falcao:

Este miércoles 4 de febrero, una de las primeras cosas que hizo Eduardo Luis en el programa, fue pedirle un espacio a Juan Felipe Cadavid para pedir perdón, no solamente a Falcao, sino a todos los hinchas de Millonarios que se ofendieron con su imitación.

El narrador dejó claro que recibió cada uno de los mensajes que le hicieron llegar y entender que se había equivocado, pues aunque no lo hizo con mala intención, tocó susceptibilidades y es consciente del error.

A continuación le presentamos las palabras de Eduardo Luis:

“Yo llegué ayer a este programa convencido de que lo que había hecho no era grave, pero sería muy arrogante de mi parte seguir pensando lo mismo después de las últimas 24 horas. Quiero mandarle un saludo a toda la hinchada de Millonarios porque he recibido todos sus mensajes, todos sus insultos y todas sus amenazas. A algunos los he bloqueado por paz mental también, pero los recibí todos.

Yo asumo la realidad. Yo tengo una manera de hacer mi trabajo y siempre he sido de estar al borde del abismo, arriesgo mucho. Sería muy arrogante de mi parte no aceptar que la sensación que tenía ayer es la misma que tengo hoy. Ayer sentí que era alguien que quiere hacerse célebre con esto que dije, pero hoy tengo que aceptar con humildad que estoy equivocado y que tuvo unas repercusiones muy fuertes. No puedo tener la arrogancia de creer que solo yo pienso que fue una bobada y todos los demás están entonces equivocados. No, el equivocado soy yo. Son miles de personas diciéndome que me equivoqué; quiero ofrecer mis sinceras excusas a todos los afectados a lo que yo consideré que no era importante.

Hasta este capítulo yo solo había tenido cariño con la gente de Millonarios. Es un error y, como ser humano, les ofrezco excusas a todos. También entiendo que la gente hoy está muy susceptible; es un tema que viene del año pasado con Falcao, que lo ridiculizaron y capaz que yo me presté. Yo fui el primero que dio papaya.

Seguiré llegando a pie a narrar los partidos de Millonarios, porque sé que mucha gente me va a pedir mucha foto y también sabré que no faltará alguno que me vaya a insultar".