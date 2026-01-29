“Usted le hace daño al fútbol colombiano”, Eduardo Luis y Ricardo Henao se calentaron en pleno programa

Eduardo Luis López y Ricardo Henao Calderón subieron el tono y tuvieron una picante discusión en pleno programa, en uno de los espacios que comparten, cuando debatían sobre Independiente Medellín.

Para el narrador, el equipo del que es hincha (Medellín) fue el que mejor jugó en Colombia en el año pasado, pese a no ganar títulos, algo que no compartió su colega y llevó a armar una discusión que fue subiendo de tono y sacó fuertes calificativos, como “me importa un pepino su convicción.

Incluso, cuando subió el tono, Eduardo Luis López le señaló a Henao: “¿Usted quién es para venir a decirme que se hizo daño o no con una opinión?, yo tengo derecho de decirle que usted le hace daño al fútbol colombiano con su inmediatez”.

Luego, hablando de éxitos momentáneos, Henao Calderón le refutó que “De eso no me hables que llevo 40 años comiendo de la que sabemos”.

“Valore el trabajo, papi”, le terminó soltando Eduardo Luis en uno de los lances finales de la discusión, señalando que “con esa inmediatez le hacemos daño a la sociedad”.