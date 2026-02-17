Tras varios rumores, Eduardo Luis López explicó su ausencia de partidos top en la fecha

A muchos seguidores del fútbol colombiano les ha extrañado la ausencia de Eduardo Luis López de los partidos más relevantes de la última jornada -cuando acostumbraban a darle los juegos más llamativos-, al punto que se tejieron varios rumores y por ello, el propio relator explicó lo sucedido.

Incluso, hubo quienes se atrevieron a señalar que todo era un castigo por haber imitado en uno de sus programas a Radamel Falcao García, algo que desató el enojo de muchos hinchas de Millonarios.

Precisamente, para despejar esas dudas, él mismo dejó claro que todo estuvo relacionado con su presencia en el Carnaval de Barranquilla en donde dijo presente.

Vea acá: Luto en el deporte colombiano: murió Giovanni Hernández, uno de los grandes con el balón

Cuando en uno de sus programas le preguntaron que si lo pusieron en ese partido (Fortaleza vs Chicó) fue por lo de los carnavales, sentenció: “Claro, si tenía vuelo por la tarde. Me dijeron, ‘Edu, te vamos a dejar libre’ y yo pedí que me pusieran un partido. El único libre era Fortaleza vs Chicó y yo pedí que me lo pusieran”.

“Ya cuando lo estaba narrando, me dije ‘debí aceptar el descanso’”, señaló de manera sarcástica.

Sin rodeos y sin ningún castigo ni ninguna de las otras versiones que se llegaron a tejer, el propio Eduardo Luis López aclaró que todo está en orden con su trabajo en el canal que transmite el fútbol colombiano.