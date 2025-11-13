Jhonny Rivera está dando millonaria recompensa para quien le ayude con delicado problema con su mamá

Hablar de la música popular en Colombia es hacer un apartado en las dos décadas de carrera del risaraldense Jhonny Rivera, cantante que recientemente preocupó a sus fans por algo que va más allá de lo musical y que tiene en una delicada situación a su señora madre.

‘El intenso’, ‘Te extraño’, ‘Siga bebiendo’, ‘Nuestro amor no puede ser’, ‘El pegao’, ‘El dolor de una partida’ y ‘El provinciano’, son algunos de los temas por los que Rivera es conocido en la industria, mismos que ha cantado en importantes escenarios como el Movistar Arena de Bogotá; importantes shows en los que ha estado acompañado de la mujer a la que le debe gran parte de lo que es hoy, su madre María Isabel.

Jhonny Rivera

Justamente su mamita es la protagonista de este artículo, ya que a una de las colaboradoras de Rivera le robaron una importante carpeta en la que estaban varios datos médicos de doña María; por lo que Rivera está ofreciendo una millonaria recompensa para quien le ayude a encontrar estos documentos. Si usted tiene conocimiento de esto puede comunicarse al +57 311 634 4272.

“Esa carpeta no tienen niguna importancia para nadie, porque solo están las historias clínicas de mi mamá. A nadie le puede interesar eso, solamente a mi mamá. Pero sí nos perjudicaron horrible, porque ella tenía citas médicas y controles. Seguramente lo tiraron por ahí al ver que no había plata, por ahí en la basura”, fue parte del anuncio de Rivera.

“Si alguien quiere ganarse unos pesitos, les voy a dejar un número. La carpeta es azul con negro. Recuperar esas historias no es tan fácil porque ahí están todos los especialistas que la han visto en Bogotá, Medellín, en todo lado”, complementó.