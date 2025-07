Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, alertó a fans por su salud; podría alejarse de las tarimas

Aunque como él lo dice, “inició su carrera muy tarde”, exactamente a los 30 años, el risaraldense Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los más grandes exponentes del género popular, por lo que todo lo relacionado con su vida privada es de un gran interés para millones de personas. Esto quedó demostrado, una vez más, luego de la gran preocupación que generó la delicada situación de salud que enfrenta la pareja de ‘El Intenso", Jenny López, también artista que reveló los detalles por medio de sus redes.

Tras terminar su idilio con la madre de su hijo Andy, Luz Galeano, Rivera decidió darle una nueva oportunidad al corazón hace dos años con quien hoy es su prometida, mujer a la que se le hincó para pedirle que fuera su esposa en medio de su concierto en el Movistar Arena del pasado mes mayo; recibiendo el sí de manera inmediata.

Justamente López es la protagonista de este artículo luego de que aprovechara lo masivo de su perfil de Instagram, donde acumula 913.000 seguidores, para dar a conocer las razones de su larga ausencia en redes, y por la que tomó decisiones drásticas para su mejoría y con ello no faltar a los compromisos que tiene pactados, dentro de ellos una presentación en el municipio de Supía, Caldas, junto a Jhonny y Andy.

“He estado superperdida de estas redes sociales toda esta semana porque llevo aproximadamente un mes con un malestar general, como congestionada, he perdido la voz muy seguido; por eso casi no les he hablado porque he estado en reposo vocal para poder todos los fines de semana cumplir en todas las partes en donde estamos planillados. Voy a ir donde el otorrino para ver qué me cuenta y me diga cómo está todo; que me haga exámenes, tratamientos y todo lo que tenga que hacer porque ya llevo así mucho tiempo y se está convirtiendo en un sobreesfuerzo para cantar los fines de semana”, manifestó la intérprete de ‘Culpables’.