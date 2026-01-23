“Me dolió”, Jhonny Rivera sobre algunos comentarios de Sebastián Ayala, tras ayudarlo en su carrera musical

Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos en el país, que ha destacado por su talento y sobre todo por su capacidad para adaptarse al mundo de las redes sociales de una forma fresca y natural, en las que no solo promociona su música y conciertos, sino que también comparte su día a día, contenido de humor y diferentes anécdotas.

El artista se ha destacado por su sencilla forma de ser, por su humildad y por siempre que puede ayudar a sus colegas en la música. Este fue el caso de Sebastián Ayala, una de las voces más frescas y jovenes del música popular, que tuvo un exponencial ascenso gracias en parte a TikTok con su canción ‘La Decisión’.

La canción capturó la atención del público de tal manera que incluso llamó la atención de grandes figuras del género; esto culminó en un exitoso remix junto a Jhonny Rivera y Andy Rivera, lo que catapultó su carrera a nivel nacional e internacional y le otorgó el respaldo necesario para establecerse en la industria.

No obstante, a pesar de la solidaria ayuda de Rivera, Galeano reveló en una entrevista, que le hubiese gustado tener regalías de esta canción, que cuenta con más doscientos millones de reproducciones. Si bien el artista reconoce la ayuda, dice que hasta el momento ha tenido el 40% de esas ganancias, pero estos clips llegaron a Jhonny, quien respondió:

“Me dolió, porque yo no espere que él fuera a decir esto, porque cuando él llego a mi casa no ganaba dinero en ningún lado”, por lo que ayudaron y le enseñaron como funcionaba el ámbito administrativo que conlleva su carrera musical. “Hasta una buena regalía le dieron, nosotros le enseñamos el proceso, claro, me dolió ver esa entrevista pero mejor me quedo callado, que Dios lo bendiga”.

Pipe Bueno y Jhonny Rivera habrían sido los primeros en enterarse del accidente de Yeison Jiménez

Entre los primeros colegas y amigos de Jiménez que se pronunciaron ante la triste noticia, se encuentran Pipe Bueno y Jhonny Rivera, quienes revelaron que se enteraron antes de que supiera de forma nacional. Pipe aseguraba que a los primeros que llamó después de enterarse fue a Jhonny y Jessi Uribe, mientras que Jhonny relató que tuvo que colgar para procesar la noticia.

“Fue un momento muy fuerte, no podía entender lo que me estaba diciendo Pipe”, aseguró, para después indicar que se encontraba en Marinilla, Antioquia y por supuesto, el público estaba esperando a Yeison y en el horario que él se presentaba, lo que hicieron fue poner canciones de él. “A todos nos dio muy duro la noticia, fue tan sorpresivo, yo todavía estaba muy mal al momento de subir a la tarima, dije tengo que hacer el show y al final le hice un homenaje y cante la canción que grabe con él”.