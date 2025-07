Jhonny Rivera contó el susto que se llevó por no saberse una canción suya: “el palco era de unos duros”

Jhonny Rivera es sin duda uno de los cantantes favoritos de los colombianos, su carisma y capacidad para adaptarse al mundo de las redes sociales ha hecho que cautive a nuevas generaciones, aparte de sus fieles seguidores. En su cuenta de Instagram siempre suele compartir día a día su vida, desde anécdotas que cuenta en sus historias hasta sus conciertos en diferentes partes del país. Además, su relación con Jenny López, también cantante popular con la que llegara al altar pronto.

En esta ocasión, tras su paso por el Tambo, Nariño, el artista decidió contarle una particular anécdota a sus seguidores, en la que él señala que tuvo un “susto horrible”. El cantante contó que llegó al lugar de la presentación, sin mencionar con exactitud donde era, al estar ahí el empresario le dice que “pilas” porque los palcos frente a la tarima habían sido comprados por unos “duros”.

Frente a esto, Jhonny cuenta que lo tomo de manera normal, que incluso le pasaban uno que otro trago mientras cantaba hasta que le pidieron una canción de su autoría que el no se sabía, ni tampoco incluía en sus shows. “Me pidieron ‘Perdonaste pero no olvidaste’, yo no me la sé, nunca en la vida la había cantando y eso que era de mi autoría. Yo dije ay dios mío bendito, entonces yo me hacía el bobo. El man ya me decía hpt4 la canción y me madreaba y todo...”, expresó el artista.

Posteriormente, uno de los hombres del palco se subió atrás de la tarima y le ofreció un millón de pesos para que cantara la canción, Jhonny le confeso que no se la sabía y ante la presión, le pidió a su pareja Jenny, que buscara la letra en Google pero a pesar de que lo intentó, no les servia el internet.

Ante esto, el hombre le consiguió la letra y se la paso al celular, por lo que el artista intento hacerlo en acapella porque su banda tampoco se la sabía. Pero no todo acabaría ahí, tras la presentación los hombre del palco subieron a la tarima adirle a Jhonny que les devolviera ese millón, pero el cantante nunca lo recibió realmente.