Gabriela Tafur confesó que desarrolló una “adicción” a un producto para la piel

Gabriela Tafur se sinceró con sus seguidores en relación a una crema para la piel, contando que a principios de este año terminó desarrollando una “adicción” a un componente de un producto dermatológico, ahondando un poco más sobre cómo esto terminó afectándola y cómo logró recuperarse.

PUBLICIDAD

La presentadora estuvo en la mira de muchos colombianos a principios del mes de septiembre a propósito de la celebración de su tan esperada boda con Esteban Santos, un evento al que asistieron todo tipo de figuras del mundo del espectáculo, además de varios familiares y allegados de la pareja.

Puede leer: Gabriela Tafur dedicó mensaje a su hermana por participar en el Señorita Colombia 2024

Sin embargo, después de este evento, el par ha estado pasando desapercibido en las redes sociales, publicando de vez en cuando uno de que otro detalle relacionado con su trabajo y con su nueva vida como pareja, desde las comodidades de su nuevo hogar hasta ciertas dinámicas.

Pero a pesar de mantener una agenda ocupada con su trabajo y sus estudios, Gabriela Tafur suele utilizar sus historias en Instagram para hablar sobre distintos detalles, bien sea de su vida profesional o de la privada, compartiendo con sus fans un testimonio sobre un caso particular con un producto para la piel.

“Resulta que hace unos meses, como ocho o nueve meses, me salió una dermatitis acá. Primero era una cosita chiquita y yo tenía aquí una crema que tenía corticoides y se me quitó de una. Entonces ¿qué pasa? Me la seguí aplicando. Grave error”, empezó a contar la modelo.

Seguidamente indicó que el uso constante de esta crema con este componente terminó pasándole factura debido a que su piel de volvió a adicta a los corticoides, indicando que cuando no se aplicaba el producto terminaba apareciendo nuevamente la dermatitis.

PUBLICIDAD

Lea también: Esteban Santos felicitó a su hermosa hermana por su cumpleaños ¿Cuántos cumple?

Gabriela Tafur está en tratamiento para esta “adicción”

En la misma historia, la joven indicó que tras notar el desarrollo de este mal en su piel acudió con una dermatóloga con el fin de solucionar este asunto, dando como resultado que tuviera que someterse a un tratamiento.

“Fui a la dermatóloga y me dijeron: ‘chao crema con corticoides, te toca hacer un tratamiento adicional, te toca tomar medicamentos’”, confesó Gabriela Tafur.