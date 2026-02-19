¿Quién es ‘Chabelita de oro’? La joven de la comunidad Misak que conmovió a jurados de ‘A otro nivel’

Caracol Televisión con el paso de los años se ha convertido en uno de los canales nacionales más queridos por parte de los televidentes, pues su amplia gama de producciones le ha permitido seguir creciendo y ante la gran final del ‘Desafío’ el canal nacional le dio paso a una nueva temporada de ‘A otro nivel’, contando con la presencia de los jurados Felipe Peláez, Gian Marco y Kike Santander.

El programa tuvo su estreno durante la noche del 18 de febrero, donde fueron varios los artistas que lograron destacarse entre ellos, ‘Chabelita de oro’, una joven quien descrestó con su voz de principio a fin.

En medio de su presentación, Chabelita aseguró que pertenece al pueblo misak, honrando a su cultura a partir de su vestuario, estando acompañado por su familia, quienes son lo más importante para ella.

Chabelita confesó que desde muy corta edad su sueño estaba en la música y aunque su padre no estaba de acuerdo solía escaparse de su hogar para así poder asistir a cada una de las clases. Además la joven artista aseguró que heredó el talento de la música de su mamá, sin embargo, en medio de su rol como empleada doméstica no logró llevarlo a cabo, ya que se encontraba de interna e incluso no diferenciaba el día de la noche.

Actualmente la situación de ‘Chabelita de oro’ y su familia es otra, apoyándola en este sueño de la música y por ende, llegando junto a ella al programa de entretenimiento de Caracol. Los televidentes esperan que logre avanzar dentro de la competencia teniendo en cuenta el nivel vocal con el que cuenta.