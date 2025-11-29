Gabriela Tafur envuelta en líos por su empresa en Colombia; la señalan de pagos mínimos

Gabriela Tafur es una presentadora, exreina de belleza y empresaria, quien desde hace varios años se ha destacado en la industria del entretenimiento, siendo principalmente recordada por su rol como conductora del ‘Desafío’, de Caracol Televisión, sin embargo, con el fin de realizar su maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford.

Luego de varios esfuerzos, la caleña logró graduarse y hace pocos meses regresó a Colombia para radicarse en el país y por ende, seguir adelante con su proyecto, el cual venía trabajando desde hace un buen tiempo, siendo esta una nueva forma de vivir el entretenimiento.

“Mi bebé se llama Idilio, Idilio nace como un fenómeno que está pasando a nivel global y es que los chinos se dieron cuenta de que el futuro del entretenimiento en celular. Si yo mezclo el formato de TikTok con las novelas, tengo una fórmula ganadora y eso es lo que estoy haciendo yo y quiero ser la compañía de entretenimiento más grande del mundo que sea pionera en este tipo de contenido, micronovelas (…)“, fueron las declaraciones de Gabriela Tafur en medio de una entrevista con ‘La Red’, Caracol.

Sin embargo, no todo sería color de rosa, pues de acuerdo con la información divulgada por Ariel Osorio en ‘La Corona TV’: “Resulta que Gabriela Tafur (...) La plataforma que promete revolucionar, lo que comenzó como un proyecto de valor (...) se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para actores y manager (...) Cuanto nos van a seguir usando (...) Los actores denuncian que los pagos son mínimos, son casi simbólicos, con tal de estar presentes, ¿a cambio de qué? Porque si se le piden seguridad social, ¿saben cuanto están ofreciendo? Tan solo 500 mil pesos por un personaje y un día de grabación, sumando retención y seguridad, ¿Cuánto le queda en el bolsillo al artista?“.

¿Quién es la hermana de Gabriela Tafur?

La hermana de Gabriela Tafur es Valentina Tafur, quien sería la menor de la familia y también ha sabido destacarse, pero en un campo profesional diferente al de su hermana, pues se graduó como relacionista pública y socióloga con especialización en medios audiovisuales. Sin embargo, en el año 2023 se convirtió en Señorita Valle debido a la belleza e inteligencia con la que cuenta.