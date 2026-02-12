Blessd sorprendió con millonario regalo a su novia Manuela QM por su cumpleaños número 23

Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessdo “El Bendito”, es un cantante, rapero y compositor colombiano nacido en el año 2000 en Itagüí (Antioquia), que se ha convertido en un referente en la escena urbana global.Su carrera comenzó con humildes inicios: vendía frutas y dulces en la central de abastos para costear sus grabaciones, vivió en Bogotá antes de regresar a Medellín para concentrarse en la música.

Pero la música no es lo único de lo que ha dado de hablar, sino también su vida privada, sobre todo las relaciones amorosas. Blessd en sus inicios hasta hace muy poco se vio acompañado de la joven influencer, La Suprema, quien estuvo en todo su proceso de convertirse en una figura famosa.No obstante, durante todos esos años hubo más mujeres con las que se vio envuelto, entre ellas Manuela QM, Karina García y Mariana Zapata.

Puede leer: Exnovia de Blessd estaría en una nueva relación con futbolista, ¿De quién se trata?

Para el año 2025, el cantante oficializó su relación con la joven influencer Manuela, quien para inicios de año confirmo su embarazo después de varios rumores. La influencer le dio la noticia con una caja, dentro de ella habían unos zapatitos y una pijama de bebé, según el artista, lo tomó con mucha felicidad, y empezó a llamar a las personas de su círculo cercano para avisar la nueva llegada a la familia.

Adicionalmente, confesó que Manuela habría dejado de planificar durante su gira en Estados Unidos, por lo que habría sido planeada la llegada del bebé. Por otro lado, Manuela llegó a sus 23 años y para muchos seguidores llamó la atención que el cantante no compartió nada en relación el mismo día, mientras que a ella se levito en una celebración pequeña.

Finalmente, tras las críticas diarias que recibe Manuela por la anterior relación de cantante, decidió compartir el sorprende regalo de su pareja. Por medio de su Instagram posteó algunas imágenes del una camioneta Mercedes-Benz, decorada con algunos globos, así mismo, la gran decoración y regalos con la que la recibió.

Hace un tiempo, Blessd realizó una transmisión en vivo donde se refirió a su relación con la influencer, en primer lugar agradeciendo a Dios por el momento en su carrera en el que se encuentra: “Agradecido con Dios por todo lo que me está dando en este momento. Agradecido con Dios por la pareja con la que estoy en este momento también.Ya que les gusta tanto el chisme y opinar de las vidas personales. Estamos muy contentos, gracias al Señor. Agradecidísimos. La música perfecta también. Casados por la iglesia, prácticamente (risas)” expresó.