Karina García llegó a los Premios lo Nuestro y posó junto a su novio, Kris R

Karina García es una reconocida figura de las redes sociales que logró tener más reconocimiento gracias a su paso por‘La Casa de los Famosos’, siendo de las participantes más relevantes de la temporada. Posteriormente, hizo parte del reality dominicano ‘La Mansión de Luinny’ saliendo victoriosa de la primera edición, para luego regresar al país y encontrar una nueva oportunidad en el canal RCN.

Sin embargo, con el inicio del año, García también le dio una oportunidad más al amor, después de su relación con Altafulla que surgió de ‘La Casa de los Famosos’ Famosos”, pero que no duro mucho como se esperaba. Actualmente, García estaría en una relación o saliendo con el cantante paisa de trap, Kris R, quien está sobre sus 25 años.

Todo empezó por la aparición de García en un video musical del artista y aunque se pensó que simplemente se trataba de trabajo, se les vio juntos en la segunda fecha del concierto de Bad Bunny en Medellín. Es decir, el 24 de enero, Karina García se dejó ver acompañada por Kris R en ‘La casita’ en una de las fechas.

“La verdad, todo empezó con el video de Ganas. Hicimos el video y en ese momento nada, nos caíamos súper bién, pero después de eso nos mandamos mensajitos. Y un día elle me dijo que iba para Cartagena y yo le dije que yo también tenía que ir, pero era mentira, yo no tenía que ir, pero yo dije eso porque ya había empezado a fluir la vuelta”, explicó.

El interprete urbano aseguró que después de este viaje empezó el verdadero romance. “Después de eso, empezamos a hablar más seguido, por videollamada, a hablar más seguido, conectamos mucho... Es una mujer increíble, es una mujer que entiende la vuelta y los dos nos estamos apoyando mucho”, añadió.

Karina García y Kris posarlo juntos en la alfombra de los Premios Nuestra Tierra

En la noche del jueves 19 de febrero se llevaron a cabo los Premios Lo Nuestro con un despliegue total de energía y cultura latina en el Kaseya Center de Miami. Bajo el lema “Honrando lo que Somos”, llevaron los máximos representantes de la música en español, pero también influencers hicieron presencia.

Ese fue el caso de Kris R, quien se hizo notar como una de las promesas más sólidas de la nueva ola urbana, estando acompañado de Karina García. Que por su parte aportó ese toque de cultura digital y carisma que la conecta a los premios con las audiencias más jóvenes.