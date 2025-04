Arcángel tuvo que ser sometido a delicada cirugía por problemas de salud: “Tengo un corazón enfermo”

Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel, es un influyente cantante y compositor puertorriqueño, pionero del género urbano latino. Desde sus inicios a mediados de la década de 2000, como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto, ha forjado una exitosa carrera como solista, destacándose por su versatilidad lírica, su distintiva voz y su habilidad para fusionar ritmos.

El cantante hoy dio una noticia que toma por sorpresa a sus seguidores, al comentar que recientemente fue sometido a una operación cardiaca, debido a problemas que viene presentando desde tiempo atrás,“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más GRANDE que DIOS y la VIDA me han puesto, tengo un corazón enfermo y malherido que a pesar de todo se rehúsa a dejar de latir” fueron las palabras con las que inició su post.

El cantante en el año 2019 tuvo un pre infarto y ahora se sometió de manera voluntaria a una cirugía que era la opción más viable para solucionar los problemas que venía presentado. El cantante mencionó que fue operado hace un mes, que lo dieron de alta hace dos semanas y que ya tiene permiso de parte de sus médicos para continuar con su agenda.

“¡Nuevamente, el GRAN SOBERANO SEÑOR me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal! Termine un álbum en la etapa más difícil de mi recuperación, duele, molesta, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargara por el resto de mi vida. ¡Así que con todo el AMOR, TEMOR y RESPETO que le tengo a mi DIOS, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que él decida ponerme!"

Arcángel mostró que su nieto también tiene ‘pikete’; le compró tetero y chupete en oro

El cantante puertorriqueño se convirtió en abuelo a sus 39 años gracias a su primogénito Austin Jr, joven de 18 años, que le dio esta alegría a su padre en diciembre de 2025, mes en el que se celebra el cumpleaños de la ‘maravilla’. Es tal la felicidad por la llegada de este ‘pequeño’ ser a sus vidas, que el intérprete de ‘Me prefieres a mí’ se gastó un buen dinero para comprarle un tetero y un chupete bañado en oro.

“Él también nació con el ‘pikete’ de su abuelo. Baby Justin, dejándose sentir desde ya”, fueron las palabras de ‘Papi Arca’, para describir la alegría que le provocó el darle este regalo a su ‘nietecito’; utensilios de los que se ve, tiene incrustaciones de piedras preciosas y que fue fabricado por ‘IJaz Jewelers’, que tiene varias sedes en los Estados Unidos.