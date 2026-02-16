Conozca el eliminado de la semana en ‘La Casa de los Famosos’, quien hizo parte de La Reina del Flow 3

En el primer mes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia,la intensidad ha escalado mucho más rápido de lo esperado. Lo que comenzó el 12 de enero como una convivencia curiosa entre influencers como Nicolás Arrieta y figuras de la TV, ya ha dejado un rastro de polémicas, incluyendo la expulsión directa de Johanna Fadul por comentarios racistas.

Tras la salida de Marilyn Patiño y Sara Uribe, la competencia dio la bienvenida a una nueva semana, donde culminó en la placa de nominación con Jay Torres, Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin.

Como parte de la dinámica habitual, los nominados estuvieron presentes en el cuarto de eliminación y fueron regresando de manera progresiva a La casa de los famosos Colombia, según los porcentajes obtenidos en la votación.

Sin embargo, quien obtuvo el porcentaje más bajo fue el actor y cantante boricua, Jay Torres con el 6.55%, quien después detalló que no se esperaba salir del juego, pues pensó que iba a continuar en la competencia, agregando que quizás le jugó en contra el hecho de no estar en su país. El siguiente que estuvo casi por ser eliminado fue Mayker, el influencer caleño que para muchos resulto ser un “mueble”, esto por no dar mayor contenido a la casa.

Por otro lado, quien logró ingresar de primeras con todo el apoyo del público fue Manuela Goméz, obteniendo el 28.68%, seguida de Eidevin López. Mientras tanto en la casa, la tensión quedó tras el congelado, en el qu el esposo de Alexa Torres entró para sorprenderla, pero también para darle algunas palabras al influencer Juanda Caribe por las peleas y comentarios hacia la inlfuencer.

Cabe resaltar que, Jay Torres hizo parte de la tercera temporda de La Reina del Flow, interpretando a Johnny Trejos (o Yoni Trejos), un artista puertorriqueño que llega a la trama como parte de una disquera.Este papel no solo resalta su faceta actoral, sino también su talento musical, ya que su personaje está estrechamente ligado a la industria del reguetón que define la serie.

Johanna Fadul pidió votar por Mayker para ser eliminado, tras ser ella expulasda

“Voy por Maiker, ese pelao es muy intocable, todo lo cuestiona, todo le afecta, yo considero y si lastima no haber estado allá dentro para tirarsela en la cara, me parece un ser humano resentido, tocado, no pasa media, tiene el ego por allá, mejor dicho, pasa la estratosfera y mucho más”, dijo Johanna Fadul.

Rápidamente, lo dicho por la actriz generó disgusto y señalamientos de que no se arrepentía de forma sincera de lo que había sucedido con Campanita: “Aquí demuestra qu Johana nunca se arrepintió de verdad, que siempre fue una ardida”, “¿Aún creen que se arrepiente de lo que dijo?“, ”La verdad quiero q salga Maiker o beba, pero aquí también demuestra que la resentida es ella y la lloradera de arrepentimiento fue pura bulla".