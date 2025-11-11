Melissa Gate llegó a nuevo reality en República Dominicana y entró a pelear con famosa influencer colombiana

“La Casa de Alofoke” es un popular reality show de convivencia creado y producido por el dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke. Transmitido principalmente a través del canal de YouTube de Alofoke Radio Show, el programa reúne a diversas figuras públicas de distintos ámbitos bajo un mismo techo para mostrar su interacción y dinámicas diarias en tiempo real.

Actualmente se esta trasmitiendo su segunda temporada, en la cual se encontraba la cantante Valka, quien salió del reality por voluntad propia. Días después entro la influencer Mariana Zapata, quien había aspirado ingresar a la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Sin embargo, esta no sería la única colombiana planeada para el reality, pues había anunciado que también llegaría Melissa Gate.

La también influencer paisa ya había protagonizado una pelea con Mariana Zapata, esto debido a diferencias por temas de dinero, esto cuando eran supuestamente amigas. La pelea se habría dado cuando Zapata invitó a Gate a ser imagen de su stand en Expobelleza, y recibió como respuesta una tarifa publicitaria que consideró exagerada.

Después, dio su versión mediante TikTok, donde explicó que Melissa Gate primero había pedido 15 millones de pesos por asistir al evento, cifra que luego redujo a 7 millones. Para Mariana, el monto era demasiado caro, teniendo en cuenta que eran amigas, por lo que su reencuentro significaría tensión en el reality dominicano.

¿Qué pasó entre Melissa Gate y Mariana Zapata en ‘La Casa de Alofoke’?

Melissa Gate llegó a este nuevo reality hace un día nada más y en su entrada saludó a sus compañeros en general y luego se dirigió a Mariana Zapata con un mensaje directo, señalándola de mentirosa e hipócrita: “Tú ya hablaste mucho y yo no te voy a dar foco. Así que vete a otro país”, fueron algunas de sus palabras.

En el momento en que Gate tocó el tema de su antigua pelea, acusó a la influencer de buscar “pauta gratis”, lo que Zapata negó: “Sabés que nunca fue la plata. Si fueras mi amiga... No, es que nunca fuiste mi amiga”. Los clips de la pelea rápidamente se hicieron virales, dividiendo las opiniones de los internautas, algunos señalan que Gate fue a perder en República Dominicana y otros que creen que la versión de Mariana Zapata.

Cabe resaltar, que Melissa Gate ingresó a un reality diferente a Yina Calderon y Karina García, quienes se encuentran juntas en La Mansión de Luinny, es el mismo país.