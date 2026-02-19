“El hombre más guapo del mundo”: Juan Diego Alvira recibió piropos en plena grabación

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más conocidos en la televisión colombiana siendo parte de programas como CityTV, Noticias Caracol y actualmente sigue adelante con su propia producción ‘Sin carreta’ del Canal Uno y la ‘W Radio’. Además, el ibaguereño ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales, relatando varias historias de su vida y en medio de una de sus más recientes apariciones, Alvira dio de que habla con los piropos que recibió por parte de una mujer.

Luego de confirmar su salida de ‘Sin Carreta’ del Canal Uno, Alvira llegó para formar parte de Caracol Radio, medio de comunicación en el que ha logrado destacarse como periodista y presentador, estando presente no solo en las cabinas sino también en las calles conociendo de primera mano la opinión de la gente, siendo blanco de críticas, pero también de varios comentarios de apoyo y por supuesto, diversas muestras de cariño.

En medio de una de sus más recientes apariciones el experiodista de Caracol llamó la atención, luego de que una mujer lo llenara de halagos, tanto por su físico como por su rol a nivel periodístico con frases como: ”El hombre más guapo del mundo” y que incluso lucho mejor en persona que en televisión, ante el hecho las risas por parte del presentador no se hicieron esperar abrazando a la mujer y de paso demostrando su agradecimiento por el cariño que constantemente le demuestran.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en que Alvira termina siendo blanco de diferentes muestras de cariño no solo por mujeres, pues en pasadas ocasiones un hombre también le terminó dando un beso en la mejilla, en medio de los efectos del alcohol, pero dejando ver que el cariño entre los colombianos por él terminan siendo evidente.

¿Quién es el hermano de Juan Diego Alvira?

El hermano de Juan Diego Alvira es Luis Fernando Alvira Cortés, quien sería mayor que el experiodista de Noticias Caracol. Si bien, son pocas las apariciones que tiene Alvira por medio de sus redes sociales con el hombre, durante sus primeros años de vida compartió con él, contando con un sinfín de experiencias juntos, entre ellas, los juegos juntos, risas, discusiones, pero también que desde muy corta edad el tolimense tenía claro que su pasión estaba en el periodista, pues en pasadas entrevistas en ‘Bravíssimo’, su hermano recordó que solía entrevistar a varios de sus familiares y que al sol de hoy es uno de los periodistas más famosos de Colombia.