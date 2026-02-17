Presentador de RCN se rapó la cabeza tras promesa y el cáncer tiene que ver

Los seguidores del programa matutino se percataron de la molestia de Ana Karina Soto con Viena Ruiz. / Foto: Instagram @buendiacolombia - Tomada el 23 de julio de 2024.

El Canal RCN hace poco más de dos años le dio la bienvenida a ‘Buen día, Colombia’ un programa de entretenimiento matutino que se ha quedado en el corazón de los colombianos y aunque en los últimos meses ha tenido que atravesar por diferentes cambios cuando de su equipo de presentadores se trata quienes siguen latentes en la pantalla chica son Ana Karina Soto, Mamá Luz, Sandra Bohórquez, María Mercedes Ruiz, Andrés López y Orlando Liñán.

Desde hace varios años quien forma parte del programa de entretenimiento es precisamente Orlando Liñán, quien además de dedicarse a la música y a la actuación, llegó para formar parte de ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN.

Además la amplia visibilidad adquirida en la televisión colombiana, Liñán también se ha dado a conocer a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo especialmente a través de su cuenta de Instagram, donde alcanza más de un millón de seguidores, compartiendo así varios detalles de su vida y en medio de una de sus más recientes publicaciones mostró la especial iniciativa que tomó, pues el presentador de RCN decidió raparse en promesa a un pequeño.

De acuerdo con el video compartido por Liñán decidió hacer una promesa con Matías, un niño quien enfrenta el cáncer y tras conocerlo logró robarse su corazón: “Hay promesas que no se hacen con palabras… se hacen con el corazón. Hace un tiempo le dije a Kevin Matías que yo me haría el mismo corte que él y se lo cumplí, y no fue solo eso, si no que él mismo fue quien me cortó el cabello. Este no es un corte, es un símbolo de fuerza, de valentía y de fe. Kevin me enseñó que la verdadera grandeza no está en los escenarios, sino en la actitud con la que enfrentamos las batallas de la vida.

Y ver ese momento donde toca la campana… sano, libre y victorioso… no tiene precio. Que nunca se nos olvide que estar vivos ya es un milagro. Kevin, eres un campeón. Mi consejo para ti que lees este mensaje es: “Sé Feliz”… porque después de la tormenta, siempre llega la bendición“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Orlando Liñán, junto a un corto video en el que demostró el cariño que siente por Kevin Matías.

¿Quién es la exesposa de Orlando Liñán, presentador de RCN?

La exesposa de Orlando Liñán es Tita Contreras, quien estuvo desde el inicio de la carrera del presentador y actor. Aunque se llevaban algunos años de diferencia, ella siendo mayor, esto no fue impedimento para que compartieran su amor durante varios años y actualmente separados, la mujer llegaría al altar con otro hombre.