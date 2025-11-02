Mhoni Vidente reveló catastrófica predicción: advierte sobre el lugar y la fecha

Mhoni Vidente es una de las astrólogas y tarotistas más famosas de Latinoamérica, reconocida por sus apariciones en televisión y por sus predicciones sobre celebridades, política y catástrofes globales, muchas de las cuales sus seguidores aseguran que se han cumplido. Además, con el paso de los años construyó una amplia plataforma en redes sociales y YouTube para compartir sus horóscopos y visiones del futuro.

Le puede gustar: Periodista de Noticias Caracol confesó el calvario que vivió por su grave enfermedad, “quedarás con un tema de discapacidad”

Luego de finalizar el mes de octubre y darle paso a noviembre, terminan siendo comunes las predicciones por parte de Mhoni Vidente y en medio de una de sus más recientes apariciones en ’El Heraldo de México’, la vidente señaló que estos últimos meses del año traerán consigo fuertes fenómenos climáticos, es decir, lluvias, bajas temperaturas los cuales tendrán lugar en diferentes lugares del mundo.

Según las declaraciones de la tarotista, se trata de una transformación global, donde la naturaleza hará un llamado a la consciencia ambiental. “Empieza la época de frío, empieza una ola de frío tremenda, a partir del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Se van a adelantar los fríos, cada vez van a ser más largos y más crueles. Va a ser un frío con agua, eso significa que va a nevar y habrá nevadas donde antes no pasaba. Veo una temperatura que va a bajar de un día para otro, unos 50 grados en un solo día, en cuestión de horas”.

Asimismo, Mhoni Vidente sostuvo que este giro le daría paso al fin del mundo, es decir, el apocalipsis. “El día que más se acerca es el 31, por eso es un meteorito de Lucifer. Es el meteorito que da el aviso del inicio del apocalipsis, que empieza el fin del mundo y los cambios en la humanidad (...) Sismos catastróficos, se activa la onda de San Andrés y toda la onda sísmica de América del Sur. Trae cambios de régimen.

“Sí, viene un sismo catastrófico, que va a ser detonante total con este cometa, un sismo catastrófico… lo peor apenas viene. Hay que estar prevenido y conscientes. Será en toda América Latina, México, desde Los Ángeles… veo, puede ser Chile, Ecuador o Perú. Va a ser un sismo que te va a mover hasta el 100, será el puro susto y nada grave”.

Cabe resaltar que las mencionas declaraciones de la vidente causaron sorpresa y preocupación en quienes han seguido sus predicciones desde hace varios años y confían en su talento, pues aseguran que ha acertado en pasadas intervenciones.