Melina Ramírez poso junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

Este fin de semana del 13 al 15 de febrero de 2026, el Carnaval de Barranquilla alcanzó su clímax con una agenda que mezcló la majestuosidad de la tradición y el impacto de los grandes espectáculos musicales. La fiesta arrancó el viernes 13 con la Coronación de los Reyes, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury, en un Estadio Romelio Martínez a reventar que vibró con la presentación estelar de Juan Luis Guerra.

El sábado 14, la Vía 40 recibió la Batalla de Flores, donde 18 carrozas monumentales y más de 14.000 danzantes celebraron los 35 años del Cumbiódromo, seguidos por una noche de conciertos masivos como el Metroconcierto. Finalmente, el domingo 15 se vivió la esencia pura del folclor con la Gran Parada de Tradición, un desfile marcado por el homenaje a las Danzas de Paloteo y el relevo generacional.

En estas plataformas de color y movimiento, se vio a una constelación de estrellas que saludaron al público barranquillero; desde actores internacionales hasta figuras de las redes sociales quienes compartieron su experiencia con millones de seguidores. En el caso de Caracol, tuvo su propia carroza con las grandes figuras del canal, desde parte del elenco de ‘La Reina del Flow 3′ como sus presentadoras estrellas, entre ellas: Laura Acuña, Melina Ramírez, Cristina Hurtado y Laura Tobón.

Por su parte, Melina Ramírez agradeció a Caracol por la gran invitación: “Por estos momentos, todo mi trabajo vale la pena. Gracias Barranquilla por tantooo amor, gracias a mi familia por la invitación y a mis amigas hermosas porque siempre pasamos espectacular juntas,¡Qué fiesta Bacanaaaa!“.

Una de las imagenes que llamó la atención es que la presentadora poso con la expareja y madre de la hija de su esposo, Juan Manuel Mendoza, se trata de la reconocida actriz Dani Donado, quien fue Reina del Carnaval en el año 2007.

¿Quién es la expareja de Juan Manuel Mendoza?

Daniella Donado Visbal es una reconocida actriz, presentadora y modelo proveniente de Barranquilla, quien inició su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo y luego incursionó en la actuación, participando en diversas y recordadas producciones de televisión como“Oye Bonita”, “Los Protegidos” y “La Viuda Negra”

La primera telenovela de la que hizo parte Donado, fue ‘Los Protegidos’ del año 2008donde compartió set con Verónica Orozoco y Luis Eduardo Arango,la cual fue producida en el año 2007. Mismo año en que alcanzó la corona como Reina del Carnaval de Barranquilla,lo que impulsó su popularidad y la consolidó como una figura destacada en la farándula colombiana.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada con el actorJuan Manuel Mendoza, actual esposo de Melina Ramírez, con él tuvo a su primera hija, Valeria.Después de su divorcio encontró el amor de nuevo, de parte del empresario Virgilio Torres Vengoechea con quien tuvo a dos hijos más, Santiago y Daniel.