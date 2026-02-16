Masacre en medio del Carnaval de Barranquilla empaña las fiestas de la Arenosa

La ONG Indepaz informó que la masacre ocurrida en la tarde del Sábado de Carnaval en el barrio Las Américas de Barranquilla se convirtió en la número 16 registrada en Colombia en lo que va de 2026, un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la grave situación de violencia urbana que vive el país.

A través de su cuenta en la red social X, Indepaz señaló que este crimen se enmarca dentro de los riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo, que previamente había emitido la Alerta Temprana 013/25, en la cual se incluye a Barranquilla como un territorio con llamado a acción prioritaria.

Indepaz alerta por masacre en barrio Las Américas: violencia urbana se recrudece en Barranquilla

“La imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, advirtió Indepaz al citar el documento oficial de la Defensoría.

Según la ONG, en la capital del Atlántico operan múltiples estructuras criminales como el “autodenominado EGC/Clan del Golfo, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, Los Costeños, Bloque Central Renacer, Los Papalópez, Los Vega y otras bandas de carácter local”, lo que configura un escenario de disputa territorial y control criminal.

Los hechos de la masacre

La información recopilada por la Policía Metropolitana de Barranquilla indica que los hechos se registraron hacia las 4:20 de la tarde del Sábado de Carnaval, en una vivienda ubicada en la calle 53 con carrera 3A, barrio Las Américas, en el suroccidente de la ciudad.

En el lugar, tres hombres departían y consumían licor cuando un sujeto descendió de un vehículo Kia Picanto y abrió fuego contra ellos sin mediar palabra. Gravemente heridos, los tres fueron auxiliados por vecinos y trasladados hasta la Clínica San Ignacio, donde los médicos confirmaron que ingresaron sin signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47, y Luis Gabriel Solano Villa, de 50 años de edad.

De acuerdo con los testimonios entregados por familiares y allegados a las autoridades, los tres hombres se dedicaban a la albañilería, oficios varios y trabajos de construcción, por lo que no se conocían antecedentes de amenazas directas contra ellos.

Zona bajo control criminal

Las autoridades confirmaron que el sector donde ocurrió la masacre es una zona de injerencia de la banda ‘Los Pepes’, presuntamente al mando de alias ‘El Nene’, una estructura señalada de múltiples hechos violentos en el suroccidente de Barranquilla.

Aunque las investigaciones continúan, una de las principales líneas apunta a un posible ajuste de cuentas o control territorial, modalidades recurrentes en los homicidios cometidos por bandas dedicadas al microtráfico, extorsión y sicariato.

Violencia en medio del Carnaval

Lo que más ha generado indignación es que la masacre ocurrió mientras Barranquilla celebraba tres desfiles simultáneos del Carnaval, uno de los eventos culturales más importantes del país. En contraste con la alegría y el ambiente festivo, el crimen dejó tres familias destrozadas y una ciudad nuevamente golpeada por la violencia.

La Policía y la Fiscalía continúan recolectando pruebas, revisando cámaras de seguridad y buscando identificar al autor material del ataque, mientras crece la preocupación ciudadana por la seguridad en Barranquilla, una ciudad que en los últimos meses ha sido escenario de homicidios selectivos, balaceras y control de bandas armadas.