Daniella Donado mostró el drástico cambio de su cuerpo tras la llegada de su tercer hijo

Daniella Donado Visbal es una reconocida actriz, presentadora y modelo proveniente de Barranquilla, quien inició su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo y luego incursionó en la actuación, participando en diversas y recordadas producciones de televisión como“Oye Bonita”, “Los Protegidos” y “La Viuda Negra”

La primera telenovela de la que hizo parte Donado, fue ‘Los Protegidos’ del año 2008 donde compartió set con Verónica Orozoco y Luis Eduardo Arango, la cual fue producida en el año 2007. Mismo año en que alcanzó la corona como Reina del Carnaval de Barranquilla, lo que impulsó su popularidad y la consolidó como una figura destacada en la farándula colombiana. También la barranquillera pasó por ‘El Desafío 2014: Marruecos, las mil y una noches’ y el 2024 estuvo presentando en ‘Nuestras Mañanas’ de Telecaribe.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada con el actor Juan Manuel Mendoza, actual esposo de Melina Ramírez, con él tuvo a su primera hija, Valeria. Después de su divorcio encontró el amor de nuevo, de parte del empresario Virgilio Torres Vengoechea con quien tuvo a dos hijos más, Santiago y Daniel.

Con la llegada del tercer pequeño, Daniella tuvo una gran subida de peso a como siempre ha sido su cuerpo, así lo mostró en un carrete en su Instagram. Desde ese momento, han pasado tres años, en lo que la actriz retomó el deporte y volvió a recuperar su figura, que luce de forma positiva a sus 44 años.

“Hagamos un recuento de los últimos 3 años, es importante ver el proceso, enamorarnos del proceso. Aprendí que la felicidad no es la meta, sino el camino que recorremos , porque si es solo la meta, llega la frustración. No es vanidad, es salud. Tu cuerpo es tu templo, cuídalo como tal”, expresó.

¿Quién es la reina del Carnaval de Barranquilla 2026?

La soberana de este año es Michelle Char Fernández, una joven barranquillera de 23 años que fue designada como la reina número 90 en la historia de esta festividad. Michelle es diseñadora de Interiores y Producto, fue capitana juvenil del Country Club en 2018 y participado en agrupaciones como Fuerza Negra, Kadanzá, Pasión Latina y La Revoltosa.

Sus padres son Miguel Char, primo del alcalde Alejandro Char y Rocío Fernández. El reinado de la joven, comenzó oficialmente con la Lectura del Bando el pasado 17 de enero bajo el lema de exaltar las raíces africanas y la tradición, busca unir a la ciudad en torno a la alegría y el folclor.

Acompañada por el Rey Momo,Adolfo Maury Cabrera, Michelle será la encargada de presidir los eventos principales del Carnaval de Barranquilla 2026, que se celebrará del 14 al 17 de febrero.