Melina Ramírez confesó si junto a su esposo Juan Manuel Mendoza tienen planeado volver a ser papás

Melina Ramírez es una reconocida presentadora de televisión y modelo colombiana nacida en Cali, su belleza desde muy joven la llevó a ser segunda finalista en el concurso Señorita Colombia 2011-2012, representando al Valle del Cauca, y luego como segunda finalista en Top Model of the World 2012.

La paisa ha sido parte de varios proyectos del canal Caracol, como ‘Yo Me Llamo’,‘El Desafío’ y entre los más recientes ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, el cual fue trasmitido durante diciembre del 2025. El set lo compartió con set Carolina Cruz y Suso, Don Jediondo, Laura Tobón y Boyacoman, Carolina Soto y Leonardo Cuervo, Piroberta y Juan Diego Vanegas, y la última pareja fue Florencia Cassi y Jhovanoty.

En cuanto a su vida personal, Ramírez tiene un hijo al lado de Mateo Carvajal, llamado Salvador, quien divide su vida entre Medellín y Bogotá.A pesar de que su relación sentimental llegó a su fin, ambos han llevado esta nueva etapa con madurez, dándole una gran infancia a su hijo.

Solo hasta el año 2023, Ramírez le dio una nueva oportunidad de la mano del actor Juan Manuel Mendoza, quien era amigo de su hermana y que sin pensarlo terminó en una relación con él.La pareja se ha mostrado bastante sólida y con un apoyo incondicional hacia sus hijos, pues el actor también tiene una hija por fuera del matrimonio.

Una de las preguntas frecuentes para la pareja por medio de redes sociales, es si tienen planeado ser padres de nuevo, a lo que la presentadora respondió: “No queremos más hijos por ahora y creo que nos quedamos 4. No sentimos completos así”.

Melina Ramirez en su Instagram (@melinaramirez90)

¿Quién es la expareja de Juan Manuel Mendoza?

Daniella Donado Visbales una reconocida actriz, presentadora y modelo proveniente de Barranquilla, quien inició su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo y luego incursionó en la actuación, participando en diversas y recordadas producciones de televisión como“Oye Bonita”, “Los Protegidos” y “La Viuda Negra”

La primera telenovela de la que hizo parte Donado, fue ‘Los Protegidos’ del año 2008donde compartió set con Verónica Orozoco y Luis Eduardo Arango,la cual fue producida en el año 2007. Mismo año en que alcanzó la corona como Reina del Carnaval de Barranquilla,lo que impulsó su popularidad y la consolidó como una figura destacada en la farándula colombiana.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada con el actorJuan Manuel Mendoza, actual esposo de Melina Ramírez, con él tuvo a su primera hija, Valeria.Después de su divorcio encontró el amor de nuevo, de parte del empresario Virgilio Torres Vengoechea con quien tuvo a dos hijos más, Santiago y Daniel.