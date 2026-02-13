Esta es la condena que deberán pagar los escoltas del papá de Greeicy Rendón por tortura

Greeicy Rendón es una actriz y cantante caleña, quien inició en la televisión desde muy corta edad, demostrando su talento ante las cámaras y siendo parte de algunas producciones como ‘Chica vampiro’, ‘La ronca de oro’, entre otros. Sin embargo, años más tarde decidió dedicarse por completa a la música, alcanzando una amplia acogida en ritmos como el reguetón, el pop y la balada romántica tanto nacional como internacionalmente.

¿Qué pasó con el papá de Greeicy Rendón?

Desde hace varios meses la cantante generó polémica luego de que se diera a conocer que su padre, Luis Alberto fuera acusado de tortura y secuestro en hechos que habrían tenido lugar en el año 2023. Esto luego de que su hija, Greeicy, fuera víctima de un millonario robo en una finca de Medellín.

De acuerdo con algunas informaciones, los delincuentes, al enterarse de que la artista y su pareja, Mike Bahía, se encontraban fuera del país, llegaron a la propiedad hurtando varios elementos entre joyas, dinero, suma que estaría sobre los 1.700 millones de pesos. Ante este hecho, al parecer, Luis Alberto Rendón habría retenido al personal de seguridad, agrediéndolos y acusándolos de participar en este robo, según expuso ‘La Chiva de Urabá’, declaraciones que habrían sido mencionadas por una de las víctimas ante la Fiscalía.

Escoltas del papá de Greeicy Rendón condenados a 12 años de prisión

Aunque trascendencia de este tema se dio en octubre de 2025 lo cierto es que para este 2026 el tema sigue dando de que hablar, pues recientemente se conoció que los escoltas del padre de Greeicy Rendón fueron condenados a 12 años de prisión por el delito de tortura, según el Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

Dentro de los nombres dados a conocer por algunos medios de comunicación se encuentran Brandon Steven Cruz, Gelbert Cárdenas Torres, Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal y Giovani Alberto Hernández, la respectiva audiencia se habría dado sobre las horas de la tarde del jueves 12 de febrero.

Todo indicaría que luego del millonario robo del que fue víctima Greeicy Rendón y su esposo, Mike Bahía, su padre, Luis Alberto habría tomado la decisión de contratar a los cinco mencionados hombres buscando encontrar la verdad detrás de lo ocurrido en la casa de su hija en Antioquia, donde los principales sospechosos fueron los trabajadores de la vivienda.

Cabe resaltar que aunque ya se dio la condena para los respectivos escoltas, el proceso en contra del padre de Greeicy Rendón, Luis Alberto sigue abierto, encontrándose en casa por cárcel mientras que se adelantan las investigaciones, ya que no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.