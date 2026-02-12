¿No se arrepiente?, Johanna Fadul expresó su deseo de que salga Maiker de ‘La Casa de los Famosos’

Johanna Fadul, conocida actriz, desató una fuerte controversia dentro del reality La casa de los famosos Colombia 3 el primero de febrero. Luego de pronunciarse de forma polémica durante una de las dinámicas del programa, lo que provocó un intenso debate y rechazo de la comunidad negra, para terminar provocando la expulsión de la actriz del programa.

El comentario que encendió la polémica se dio durante la actividad conocida como“posicionamiento” que suele ser los días domingos, previo a la eliminación. En él los participantes deben explicar por qué quieren que otro concursante salga del reality, fue allí que Fadul se posicionó a su compañero Campanita con una frase sobre su “alma y mente igual de oscuras que su color de piel”, criterio que fue interpretado por muchos como un ataque basado en estereotipos raciales.

Las palabras provocaron inmediata reacción tanto dentro de la casa como en redes sociales, donde cientos de usuarios calificaron el comentario como racista e inaceptable. Uno de los participante que expresó su indignación ante lo ocurrido, fue el influencer Maiker, quien hasta ese punto había sido categorizado como un “mueble” de la casa, por no dar mayor contenido.

Sin embargo, alzó su voz ante el racismo y las situaciones que muchas veces las personas negras deben pasar por alto, pero no han faltado los que siguen cuestionándolo por su participación. Razón por lo que fue nominado por el público para ir a la eliminación y quien se alegró de la noticia fue nada más que Johanna Fadul, quien se refirió al tema en su Instagram:

“Voy por Maiker, ese pelao es muy intocable, todo lo cuestiona, todo le afecta, yo considero y si lastima no haber estado allá dentro para tirarsela en la cara, me parece un ser humano resentido, tocado, no pasa media, tiene el ego por allá, mejor dicho, pasa la estratosfera y mucho más”, dijo Johanna Fadul.

Rápidamente, lo dicho por la actriz generó disgusto y señalamientos de que no se arrepentía de forma sincera de lo que había sucedido con Campanita: “Aquí demuestra qu Johana nunca se arrepintió de verdad, que siempre fue una ardida”, “¿Aún creen que se arrepiente de lo que dijo?“, ”La verdad quiero q salga Maiker o beba, pero aquí también demuestra que la resentida es ella y la lloradera de arrepentimiento fue pura bulla".

En cuanto a su salida, después de estar aislada por ordenes del canal, regresó por medio de un live indicando: “He estado todos estos días con psicólogo, es algo bueno de parte del canal y la producción, que tenemos un acompañamiento porque básicamente es muy fuerte. Yo creía que era fuerte, que tenía mis sentimientos blindados, pero no es tan así y menos en lugar donde todo se sensibiliza un 100%”, expresó en primer momento.

Para agregar que jamas se imagino que jefe la echara de la casa, por lo que se sintió humillada: “Sentí que me boto con una patada y por la puerta de atrás, les cuento algo muy íntimo y es que ni siquiera la producción sabía que el jefe había tomado esa decisión”.