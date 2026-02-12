¿Se le cayó la mascara?, Juanda Caribe llamó la atención por su fuerte comentario hacia Karola

En este primer mes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia,la intensidad ha escalado mucho más rápido de lo esperado. Lo que comenzó el 12 de enero como una convivencia curiosa entre influencers como Nicolás Arrieta y figuras de la TV, ya ha dejado un rastro de polémicas, incluyendo la expulsión directa de Johanna Fadul por comentarios racistas y lo más reciente, la eliminación de Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Adicionalmente, el jefe decidió traer a la casa a la influencer Karola, quien llegó a darle un picante al programa, al confrontar a Mariana Zapata, pero también a Valentino, además trajo de vuelta las icónicas batas de flores de Emiro, su mejor amigo que hizo parte de la temporada anterior.La barranquillera no era el único fichaje del Jefe, pues ya se hizo el anuncio de que los nuevos integrantes son dos reconocidas figuras de la actuación en el país, se trata de Lady Noriega y Juan Carlos Arango.

El tensionante encuentro entre Karola y Juanda Caribe

Este mes de convivencia ha traído más encuentros entre los participantes, ya sea por la convivencia o por conflictos que vienen afuera, este miércoles, los protagonistas fueron los barranquilleros, Juanda Caribe y Karola. Esto durante el juego de robo a las banderas, en el que ambos cuarto, “tormenta” y “calma” se enfrentaron, al parecer la competencia llevaría a que se diera uno que otro comentarios entre los influencers.

Sin embargo, el que comentario que indigno las redes sociales fue de parte de Juanda, quien le expreso a Karola: "Recoje las tetas que las tienes caídas", a lo que ella reaccionó enseguida, “¿Qué las tengo caídas? y deliciosas también mi amor". Por su parte, Yuli Ruiz expresó su inconformidad ante el comentario hacia el cuerpo de la influencer.

Por su parte, Beba soltó la risa ante el comentario, por lo que el cuarto “Tormenta” habló después de lo ocurrido, indicando que Juanda no tenía nada de caballero y Karola, que también se le esta cayendo la mascara. Lo que muchos de los internautas confirmaron en redes sociales, compartiendo el momento exacto de lo ocurrido, cabe resaltar que, Emiro reveló que recien inició en redes tuvo un incomodo momento en un live como influencer.