Piden expulsión de Johanna Fadul por comentario racista contra ‘Campanita’ en La casa de los famosos Colombia

Foto piden expulsión de Johanna Fadul por comentario racista en La casa de los famosos Colombia.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos luego de un comentario de Johanna Fadul que fue calificado por la audiencia como racista y discriminatorio, generando una ola de rechazo en redes sociales y pedidos de expulsión por parte de miles de televidentes.

El hecho ocurrió durante la dinámica de “posicionamiento”, realizada el pasado domingo 1 de febrero, en la que los participantes deben pararse frente al compañero que desean eliminar y explicar sus razones. En ese momento, Fadul se dirigió al bailarín caleño ‘Campanita’ con una frase que de inmediato encendió la polémica.

Indignación por palabras racistas de Johanna Fadul a ‘Campanita’: audiencia exige sanciones

“Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel… y tu juego tan podrido como el grupo del que haces parte. Por eso quiero que te vayas de la casa”, expresó la actriz frente a las cámaras.

La comparación entre la “oscuridad” moral y el color de piel fue interpretada por compañeros, panelistas y audiencia como un comentario racista, provocando un silencio incómodo dentro del set. Las expresiones de varios participantes reflejaron sorpresa y malestar, mientras el momento se viralizaba en cuestión de minutos.

Reacciones dentro de La casa de los famosos

El primero en reaccionar fue Maiker Palacios, quien aprovechó su turno para marcar distancia de las palabras de Fadul.

“Quiero dejar claro que la mente y el alma no tienen nada que ver con el color de piel de nadie. Un color de piel oscuro no te hace malo ni tiene relación con la maldad”, afirmó, recibiendo aplausos de varios de sus compañeros.

Minutos después, Valentino Lázaro, uno de los aliados más cercanos de Fadul, también se pronunció. Aunque sostuvo que por estrategia deseaba que ‘Campanita’ saliera del reality, rechazó la forma en que se expresó su compañera.

“Quiero pedirte disculpas por el comentario racista que acabas de recibir. Eso no te define como persona, el color no tiene nada que ver”, dijo en vivo.

Ola de críticas y pedidos de expulsión

Tras la gala, el video comenzó a circular masivamente en X, Instagram y TikTok, convirtiendo el nombre de Johanna Fadul en tendencia nacional. Cientos de usuarios calificaron el comentario como inaceptable y exigieron sanciones por parte de la producción.

“Fue un comentario racista, con o sin intención”, “No se puede justificar dentro de un juego”, “Campanita dio una lección de educación” y “Johanna se cavó su propia salida”, fueron algunos de los mensajes más replicados.

Hasta el momento, Canal RCN no ha anunciado ninguna medida disciplinaria, lo que ha aumentado la presión de la audiencia para que se tomen decisiones.

Las disculpas de Johanna Fadul

Luego de la eliminación de la noche, Fadul buscó a ‘Campanita’ para hablar en privado. Visiblemente afectada, le ofreció disculpas entre lágrimas.

“Jamás quise ofenderte por tu color de piel. Me dejé llevar por el momento y me siento muy mal”, le dijo frente a las cámaras.

También aseguró que lo considera un hombre “hermoso y espectacular” y que sus palabras no reflejan sus verdaderos pensamientos. El bailarín aceptó las disculpas y ambos se abrazaron, aunque en redes muchos cuestionaron la sinceridad del gesto.

Eliminación en medio de la polémica

En medio de la controversia, la jornada dejó una salida: Sofía Jaramillo fue eliminada tras obtener el menor porcentaje de votación. ‘Campanita’, por su parte, logró continuar en competencia.

Sin embargo, el episodio dejó una herida abierta en el reality y reavivó el debate sobre los límites del entretenimiento, el racismo en televisión y la responsabilidad de los participantes en un formato seguido por millones de personas en Colombia.