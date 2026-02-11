Vino, moda y vanguardia: El universo estético de Rosalía en “Sauvignon Blanc”

A través de “Sauvignon Blanc”, ROSALÍA explora la idea de liberarse de las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa, donde la intimidad emocional y espiritual se convierte en la verdadera moneda de cambio. Filmado por Noah Dillon (quien fotografió la portada del álbum LUX), el video refleja este sentimiento: simple, crudo y con un fondo desértico y desolado, mientras presenciamos la discreta historia de amor de Rosalía con una pareja invisible.

Junto con el lanzamiento de este video, se incluye un sencillo/pack para Spotify y Apple Music, que incluye las versiones instrumentales y a capela de “Sauvignon Blanc”, lo que permite a los oyentes sumergirse aún más en la canción.

Justo ayer, ROSALÍA fue revelada como la estrella de portada de la edición primavera 2026 de Vogue Estados Unidos. Esta emocionante noticia llega antes de su próxima actuación en los Premios BRIT el sábado 28 de febrero.

LUX cosechó un éxito de crítica inmediato tras su lanzamiento, anunciado por Rolling Stone como “su propuesta más sorprendente hasta la fecha”, mientras que Pitchfork lo describió como una “sensata propuesta de pop clásico vanguardista que ruge a través del género, el romance y la religión”, y AP News declaró: “Si hay una única virtud vanguardista en el panorama de la música pop, es esta. Es maximalista, es ‘LUX’”.

Tras el triunfal lanzamiento de LUX, ROSALÍA anunció la gira LUX TOUR 2026, que comenzará en Lyon, Francia, en el LDLC Arena, el 16 de marzo. Esta gira recorrerá Europa, Norteamérica y Sudamérica, dando vida a LUX, grabado originalmente con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason. El álbum cuenta con varios colaboradores entre los que se encuentran Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

LUX ha logrado el debut comercial más impactante de la carrera de ROSALÍA, alcanzando el número 1 en la lista global de álbumes más populares de Spotify, lo que marca su segundo debut en la cima de las listas globales y el mayor debut en streaming de una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Más allá de la música, ROSALÍA se ha consolidado como un ícono de la moda y la cultura. Causó la atención mundial en la Gala del Met de 2025 con un vestido Balmain personalizado que apareció en Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan y más. También protagonizó la campaña de otoño de 2025 de Calvin Klein y es embajadora global de New Balance. ROSALÍA debutará como actriz en la tercera temporada de Euphoria en 2026.