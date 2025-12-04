Rosalía trae su LUX a Bogotá: Conozca precios y fechas del concierto de la española en el Movistar Arena

Rosalía continúa marcando hitos en la música global. Tras sorprender al mundo con Lux, un álbum conceptual que explora el tránsito de lo terrenal a lo celestial y que ya acumula millones de reproducciones, la artista española confirmó que Bogotá hará parte de su nueva etapa artística. La cantante se presentará el jueves 16 de julio de 2026, a las 9:00 p.m. en el Movistar Arena, en un concierto producido por Páramo Presenta y Live Nation.

Lux se ha consolidado como uno de los lanzamientos más ambiciosos de su carrera. La obra está dividida en cuatro movimientos y recorre catorce idiomas, desde sus lenguas nativas hasta inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, latín, mandarín, portugués, siciliano y ucraniano. Este gesto multilingüe, sumado a su exploración sonora, ha sido celebrado por críticos y fanáticos alrededor del mundo.

El anuncio del concierto en Bogotá llega en medio del éxito global del álbum y promete un espectáculo inmersivo que conectará con esa propuesta mística y expansiva.

¿Cuáles son los precios y fechas de venta para LUX de Rosalía?

Las entradas estarán disponibles en varias etapas, todas a través de los canales oficiales de TuBoleta:

Preventa Artista

Del martes 9 de diciembre a las 10:00 a.m.

Hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Preventa Movistar Total

Del miércoles 10 de diciembre a las 10:00 a.m.

Hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Preventa Bancos AVAL

Del miércoles 10 de diciembre a las 10:00 a.m.

Hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Venta al público general

Desde el jueves 11 de diciembre a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias.

El regreso de Rosalía a Bogotá promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados de 2026, con un espectáculo que mezcla arte, innovación y una puesta en escena que, como su álbum, apunta a lo sublime.