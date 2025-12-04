Entretenimiento

Rosalía trae su LUX a Bogotá: Conozca precios y fechas del concierto de la española en el Movistar Arena

Este álbum que habla de los ritos, la perdida y de la espiritualidad llega al Movistar Arena.

Rosalía llega a Bogotá con el tour de LUX Imagen de Instagram: @rosalia.tv
Por Valentina Gómez

Rosalía continúa marcando hitos en la música global. Tras sorprender al mundo con Lux, un álbum conceptual que explora el tránsito de lo terrenal a lo celestial y que ya acumula millones de reproducciones, la artista española confirmó que Bogotá hará parte de su nueva etapa artística. La cantante se presentará el jueves 16 de julio de 2026, a las 9:00 p.m. en el Movistar Arena, en un concierto producido por Páramo Presenta y Live Nation.

Lux se ha consolidado como uno de los lanzamientos más ambiciosos de su carrera. La obra está dividida en cuatro movimientos y recorre catorce idiomas, desde sus lenguas nativas hasta inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, latín, mandarín, portugués, siciliano y ucraniano. Este gesto multilingüe, sumado a su exploración sonora, ha sido celebrado por críticos y fanáticos alrededor del mundo.

El anuncio del concierto en Bogotá llega en medio del éxito global del álbum y promete un espectáculo inmersivo que conectará con esa propuesta mística y expansiva.

¿Cuáles son los precios y fechas de venta para LUX de Rosalía?

Las entradas estarán disponibles en varias etapas, todas a través de los canales oficiales de TuBoleta:

Preventa Artista

  • Del martes 9 de diciembre a las 10:00 a.m.
  • Hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Preventa Movistar Total

  • Del miércoles 10 de diciembre a las 10:00 a.m.
  • Hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Preventa Bancos AVAL

  • Del miércoles 10 de diciembre a las 10:00 a.m.
  • Hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Venta al público general

  • Desde el jueves 11 de diciembre a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias.

El regreso de Rosalía a Bogotá promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados de 2026, con un espectáculo que mezcla arte, innovación y una puesta en escena que, como su álbum, apunta a lo sublime.

       

