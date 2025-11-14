Rosalía confesó que se encuentra en celibato: “tengo mucho trabajo”

Rosalía es una cantante, compositora y productora española que ha revolucionado la música contemporánea con su propuesta audaz y versátil. Nacida en Cataluña, combinó desde joven su formación académica en música flamenca con géneros urbanos como el pop, el hip-hop y la electrónica.
Puede leer: ¿Exagerados?, CA7RIEL & Paco Amoroso llamaron la atención en los Latín Grammy y no precisamente por sus galardones
Con el paso del tiempo, Rosalía ha expandido su universo creativo, explorando aún más con su álbum Motomami y ahora con Lux, su lanzamiento más reciente, el cual se consolida como uno de sus proyectos más ambiciosos. En esta obra, la artista explora el proceso de reconstrucción emocional después de una ruptura, a través de una búsqueda profunda de pureza, fe y sentido interior. LUX no es un disco para bailar: es una experiencia contemplativa, espiritual y cinematográfica.
Por lo mismo, la española ha estado en varias entrevistas para hablar de su trabajo y por supuesto sobre su vida en general, pero llamó la atención que durante una de ellas con el programa español ‘La Revuelta’, confesó que está en celibato. El entrevistador le preguntó sobre la última vez que había tenido intimidad, a lo que ella respondió:
“Cero, yo creo que por épocas, en mi caso, llevo una época de celibato, cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés por lo que sea, mi lívido baja mucho, me afecta mucho al trabajar a unos niveles muy heavy, de exigencia, hace que mi estrés suba mucho mi lívido baje, cero bajo cero”, contó.
Le puede interesar: Colombia brilló en los Latin Grammys en Las Vegas: ¿quiénes fueron galardonados?
Añadiendo que por estos días, donde tuvo un sueño muy lúcido de tener un orgasmo, por lo que no sabía si contaba para la pregunta: “Me desperté y pensé qué curioso esto, que hago y se me vino a la mente que tú lo preguntas, ostia, pues ya le preguntaré”. Cabe resaltar, que esta es una pregunta que suele hacer David Broncano, conductor de ‘La Revuelta’.