¿No ha escuchado LUX de Rosalía? Conozca todo lo que debe saber para entender este álbum

ROSALÍA presentó LUX, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. En esta obra, la artista explora el proceso de reconstrucción emocional después de una ruptura, a través de una búsqueda profunda de pureza, fe y sentido interior. LUX no es un disco para bailar: es una experiencia contemplativa, espiritual y cinematográfica.

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con la participación de voces como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, además del Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, el álbum se mueve entre lo sacro y lo humano, entre lo íntimo y lo monumental.

¿Qué tiene que saber para escuchas Lux?