¿No ha escuchado LUX de Rosalía? Conozca todo lo que debe saber para entender este álbum

ROSALÍA presentó LUX, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. En esta obra, la artista explora el proceso de reconstrucción emocional después de una ruptura, a través de una búsqueda profunda de pureza, fe y sentido interior. LUX no es un disco para bailar: es una experiencia contemplativa, espiritual y cinematográfica.
Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con la participación de voces como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor, además del Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, el álbum se mueve entre lo sacro y lo humano, entre lo íntimo y lo monumental.
¿Qué tiene que saber para escuchas Lux?
- Es un álbum sobre el duelo y la reconstrucción: La protagonista atraviesa un corazón roto y, en lugar de hundirse en el dolor, lo transforma en búsqueda espiritual.
- La pureza es el eje narrativo: LUX retrata el intento de volver a un estado interior más limpio y honesto después de haber amado, perdido y fallado.
- Tiene referencias religiosas, místicas y litúrgicas: Uso de coros sacros, armonías inspiradas en canto gregoriano y símbolos del catolicismo y la contemplación monástica.
- Se interpretan más de 13 idiomas: No como ornamento, sino como parte del viaje emocional: lo íntimo pertenece a muchas lenguas, muchos mundos y muchas memorias.
- La voz es el instrumento principal: Más que ritmos o beats, lo importante aquí es la respiración, la vibración, la palabra y la historia que Rosalía cuenta en sus canciones.
- La producción está pensada para escucharse de principio a fin: No es un álbum de singles: es una obra completa que cuenta una historia, la historia de amores, desamores y duelos de Rosalía.
- LUX es un espacio de pausa: No busca la euforia del pop ni la intensidad del reggaetón. Es música para escuchar con calma, con atención, con los ojos cerrados.