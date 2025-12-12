Euphoria revela el primer adelanto de lo que será su tercera temporada, también anunció la fecha de estreno

Euphoria es una dramática serie adolescente de HBO creada y escrita por Sam Levinson,en su momento cautivó a grandes audiencias con su cruda representación de la vida de un grupo de estudiantes de secundaria que se enfrentan a temas como las drogas, el sexo, la identidad y la salud mental.La serie es protagonizada por la estrella del cine Zendaya, quien ganó un premio Emmy por su interpretación de Rue Bennett, una joven con adicción a las drogas que lucha por encontrar su lugar en el mundo.

A inicios del 2022 llegaría la segunda entrega de la serie con ocho episodios y con un final bastante inconcluso. Esta se profundizó en la crisis de Rue, quien cae en una espiral de adicción agravada, robando y metiéndose en problemas peligrosos con una narcotraficante.

Paralelamente, la temporada se centró en la traición de Cassie con Maddy, al comenzar una relación secreta con Nate, lo que alimenta una inestabilidad emocional extrema. El clímax y final de temporada llega con el estreno de la obra de teatro de Lexi, una sátira incisiva y dramática sobre la vida de sus compañeros, que culmina en una confrontación pública entre Cassie y Maddy.

La temporada cierra con la violenta redada policial en casa de Fezco y la esperanza de recuperación de Rue, preparando el escenario para las repercusiones de todos estos conflictos en la tercera temporada. Mientras que de esta última entrega, se conoce que habrá un salto de tiempo, y la historia estará ambientada en qué paso después de la escuela.

Tras estos detalles, la cuenta oficial de la serie en colaboración con HBO publicó un adelanto, en el que regresa su protagonista (Rue) y sus personajes principales en una edad más adulta. Si bien la serie todavía cuanta con una gran fanaticada, para muchos pasó mucho tiempo desde la la segunda temporada, pero este adelanto llegó con la noticia de que el estreno será en abril del 2026.

¿Quiénes son los actores confirmados para Euphoria 3?

La cuenta oficial de Instagram de la serie anunció el cast de la nueva temporada, en la que regresa Zendaya como Rue, siendo la protagonista Jacob Elordi como Nate, Hunter Schafer como Jules, Alexa Demie como Maddy y Sydney Sweeney como Casie, entre otros.

Le puede interesar: Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a la nueva entrega de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Uno de los nombres que llamó la atención fue el de la española Rosalía, lo que tiene bastante sentido, pues las canciones de la artista llegaron a sonar en las temporadas pasadas. Los nuevos nombres que se suman son:Adewale Akinnuoye-agbaje, Toby Wallace, Mashawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert y Anna Van Patten.