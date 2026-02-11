‘Sábados felices’ llegaría a su final: periodistas alertan crisis en medios de comunicación

Durante más de 50 años, ‘Sábados felices’ ha hecho parte de Caracol Televisión, convirtiéndose así en uno de los programas más icónicos de la pantalla chica, donde el humor termina siendo el principal protagonista. Sin embargo, desde hace un tiempo, los cambios han estado más que presentes, pues algunos humoristas habrían sido despedidos y, en otros casos, al parecer, se dieron cambios en los personajes.

Le puede gustar: Inés María Zabaraín se despidió de su suegra tras su repentino fallecimiento

Aunque han sido pocos los detalles que se conocen con respecto a esta situación en ‘Sábados felices’, lo cierto es que los rumores cada vez son mayores, incluso durante el programa ‘Lo sé todo’, Alerta confesó que junto a otros comediantes demandarían a Caracol. Sin embargo, se desconocen las razones concretas frente a esta decisión.

Ahora, a través de las redes sociales, una de las situaciones que llamó la atención tuvo que ver con las declaraciones de Rubén Darío Arcila, más conocido como ‘Rubencho’ o el ‘Poeta’, un conocido narrador y periodista deportivo, quien es considerado uno de los más relevantes cuando de ciclismo se trata, quien aseguró: “No es broma. Se acaba ‘Sábados Felices’. Ya salieron 15 personas y los que sobreviven quedan advertidos: si en 6 meses no hay mejora, desaparece el show. Todo tiene su final”.

Horas más tarde, quien no dudó en referirse a este fue el periodista y presentador Matheo Gelves, quien, además de compartir las respectivas declaraciones de Arcila, comparó la situación por la que atraviesan otros medios de comunicación: “Y sigue la masacre laboral y crisis en medios de comunicación colombianos. Lo de Sábados Felices y Caracol se suma a lo de CityTv y El Tiempo, a lo de Prisa… Cada vez menos plazas, sueldos más bajos y redacciones recortadas. Los medios están agonizando".

Cabe resaltar que hasta el momento no se ha confirmado la información con respecto a ‘Sábados felices’, pues Caracol Televisión y quienes han salido del programa han optado por no referirse a este tema. La misma situación ocurre con los medios de comunicación mencionados anteriormente en medio de los despidos que han sido confirmados.