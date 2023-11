“El que no muestra, no vende”: Presentador de noticias presumió su disfraz y le ‘llueven’ halagos

En una inusual sorpresa para sus seguidores, el reconocido presentador del noticiero RTVC Noticias, Mateo Gelves, rompió con la seriedad habitual que proyecta con su imagen televisiva, tras revelar su lado más humano en esta temporada de Halloween. Aunque la audiencia está acostumbrada a verlo transmitir las noticias con un tono serio, usando vestimenta elegante, esta vez optó por un disfraz que encendió las redes y desató una ola de comentarios positivos.

Entre las numerosas reacciones, destacaron mensajes como “lo que no se muestra, no vende”, resaltando la buena decisión del presentador de compartir una faceta más relajada y divertida de sí mismo. Los elogios no se hicieron esperar, y términos como “churro”, “papacito” y “el más bello y profesional” inundaron los comentarios, demostrando que la audiencia aprecia la autenticidad y la versatilidad del comunicador.

Este inusual vistazo al lado más desenfadado del presentador no solo rompió con las expectativas del público, sino que también reveló una conexión más cercana entre él y su audiencia. La decisión de mostrarse en un contexto festivo y lúdico no solo fue bien recibida, sino que también reforzó la idea de que, detrás de la pantalla, hay una persona genuina dispuesta a compartir momentos de diversión y alegría.

Theo Gelves demostró que, incluso en el mundo de la información, es posible equilibrar la seriedad con la autenticidad y la diversión. Su inesperado disfraz de Halloween no solo fue un acierto en términos de entretenimiento, sino también una valiosa lección sobre la importancia de mostrar diferentes facetas de la personalidad para construir una conexión más fuerte con la audiencia.