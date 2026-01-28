Exhumorista de Caracol Televisión confirmó demanda contra el canal; colegas despedidos se unirán

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país, pues durante más de tres décadas se ha encargado de entretener a los televidentes a partir de diferentes producciones, entre ellas ‘Sábados felices’, uno de los programas de humor con más trayectoria en la pantalla. Sin embargo, en medio del tiempo que lleva al aire, han sido varias las situaciones por las que ha tenido que atravesar con varios de sus humoristas.

Una de las figuras más destacadas del programa fue, precisamente, ‘El cuenta huesos’ o ‘Alerta’, interpretado por Juan Ricardo Lozano, sin embargo, desde hace un tiempo decidió decirle adiós a Caracol, al parecer, en medio de condiciones no tan positivas. A pesar de ello, siguió adelante con su proyecto personal de hacer reír a la gente e incluso hace un tiempo estuvo haciendo parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, donde logró ganarse el cariño de los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta.

¿Por qué ‘Alerta’ planea denunciar a Caracol Televisión?

Ahora, Lozano se prepara para un nuevo proceso judicial, como lo fue mencionado durante una entrevista para ‘La Corona TV’ pero no solo él será el protagonista, pues también se dará junto a otros humoristas que también salieron del famoso programa de entretenimiento:

“Obviamente, no podemos dar nombres ni nada, pero lo que uno queda aterrado es que no es un problema de dinero, hay algo más de fondo. Sacar a los creativos del programa, uno no se lo cree; hay gente que sí, son muebles que realmente no participan en nada, y sacar a los creativos es algo que ya está pasando, algo dentro del programa (...) Por eso es que hay unas reacciones tanto emocionales como jurídicas que vienen en contra del canal. Eso se veía venir y eso va a pasar ”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Ricardo Lozano, exhumorista de Caracol.

¿Por qué Alerta demandó a Caracol?

Hace algunos meses, Alerta reveló para las cámaras del antiguo programa ‘Lo Sé Todo’ que había demandado al canal Caracol por malos tratos laborales y que ganó en primera instancia, esta demanda no es la única que ha recibido el canal, pues varios han explicado que salieron de los programas de Caracol en malos términos: “es una empresa poderosísima, pero con muchas dificultades jurídicas, muchos trabajadores de esta empresa han sufrido atropellos por los egos de estos ejecutivos que no respetan los derechos, ni la justicia ni la verdad. Además de malos manejos de dinero”.