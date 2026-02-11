David Murcia Guzmán denuncia a Abelardo de la Espriella por supuestas faltas disciplinarias cuando fue su abogado

La abogada de David Murcia Guzman, cerebro de DMG condenado por lavado de activos y captación ilegal, reveló que su cliente decidió interponer una queja disciplinaria contra Abelardo de la Espriella, su abogado durante el escándalo y actual candidato a la Presidencia. El mecanismo fue presentado ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, según conoció el periodista Daniel Coronell para el medio Caracol Radio.

Dicen que se habría quedado con dinero

Sondra Macollins, apoderada de Guzmán, afirmó que la denuncia se da por violación grave a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza. La versión de la representante apunta a que De la Espriella se habría quedado con 5.000 millones de pesos que Murcia Guzmán le había entregado en efectivo como honorarios y que no devolvió pese a haber abandonado su defensa.

Macollins agregó ante el medio ya citado que De la Espriella fue negligente en la defensa de su cliente porque no dejó constancias de irregularidades en su captura. Según alega, en la audiencia de legalización de la captura el ahora candidato no denunció que Murcia Guzmán había sido aprehendido en Panamá y no en Cartagena, como lo afirmaban las autoridades, y que la fecha de la detención fue alterada.

Faltas a la ética profesional

La abogada también dijo que la queja, asignada por reparto al magistrado Martín Leonardo Suárez Varón para su estudio, señala que De la Espriella habría faltado a la ética profesional por hacer afirmaciones contra Murcia, violando la confidencialidad de la relación cliente-abogado.

Por último, aseguró que Abelardo de la Espriella tenía conflictos de interés cuando representaba a DMG porque, según Murcia Guzmán, venía acercándose al entonces presidente Álvaro Uribe, quien nombró a su padre, Abelardo de la Espriella Juris, como notario público.