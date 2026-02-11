Esta es la fecha de la gran final del ‘Desafío’ y el programa que es su reemplazo

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida por parte de los televidentes, pues durante varios años ha llevado a la pantalla una amplia gama de producciones de entretenimiento que han logrado ganarse el cariño de los colombianos. Sin duda, el ‘Desafío’, ha sido una de ellas, pues lleva 20 años al aire, logrando ser todo un éxito temporada tras temporada; sin embargo, el ‘reality’ está a punto de llegar a su fin.

Le puede gustar: ¿Quién es DJ Dever? Los detalles de su desaparición que tienen en alerta al Caribe

¿Cuándo es el gran final del ‘Desafío XXI’, de Caracol?

El ‘Desafío’ se estrenó el pasado 25 de julio, contando con varias sorpresas en medio de esta nueva temporada. Sin embargo, desde el primer capítulo hasta la fecha, se posicionó como el programa más visto en las noches colombianas. Luego de una pausa por vacaciones y nuevas sorpresas, Caracol Televisión confirmó que el gran final del ‘Desafío’ se dará el próximo martes 17 de febrero a las 8 p. m., donde se conocerá el mejor desafiante de esta versión 2026 y quién se llevará el premio de los 1.200 millones de pesos.

¿Cuál es el programa que reemplazará al ‘Desafío ‘XXI’?

Luego de confirmarse la gran final del ‘Desafío XXI’ el próximo martes 17 de febrero, se confirmó que el programa que lo reemplazará será ‘A otro nivel’ y su estreno será el miércoles 18 de enero. Es un ‘reality’ de música en el que artistas buscarán robarse el corazón de los jurados para, en un primer momento, avanzar dentro de la competencia y, posteriormente, llevarse el premio mayor; sin embargo, el camino no será sencillo.

¿Quiénes son los jurados de ‘A otro nivel?

En esta cuarta temporada de ‘A otro nivel’, los jurados serán Felipe Peláez, quien ya participó en otras versiones, demostrando su experiencia en la música, así como también lo emocional que resulta con cada uno de los participantes. Por otro lado, Kike Santander, quien en esta nueva versión será mucho más exigente con cada uno de los participantes que llegue al ascensor, buscando alma y, por supuesto, nivel vocal en cada uno de ellos. Finalmente, Gian Marco, artista peruano, quien se convertirá en uno de los más exigentes, ya que pretende encontrar las mejores voces. Sin embargo, su punto débil son las familias de cada uno de los participantes, quienes estarán presentes a un costado del escenario pidiendo que los jurados presionen el botón y confíen en el talento.