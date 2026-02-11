¿Quién es DJ Dever? Los detalles de su desaparición que tienen en alerta al Caribe

Sin duda, la música se ha convertido en uno de los escenarios más atractivos para disfrutar, pero también para desarrollarse profesionalmente y, con el paso de los años, el rol de DJs ha ido tomando una mayor fuerza. Sin embargo, los peligros siguen más que presentes en cualquier zona de Colombia y recientemente se conoció la desaparición de Dj Dever.

¿Quién es DJ Dever?

Dj Dever es un hombre procedente de Cartagena, quien al parecer estaría sobre sus 27 años de edad. Se ha destacado en la industria del entretenimiento como productor y Dj, donde sus inicios se dieron en el barrio Torices, gracias al Passa Passa Sound System y a destacadas colaboraciones con artistas caribeños como lo son Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffee El Kafetero, entre otros. Es decir, que cuando de géneros se trata, el afrobeat y la champeta serían sus fuertes.

¿Qué pasó con DJ Dever?

A pesar del talento con el que cuenta DJ Dever, se conoció su desaparición sobre las horas de la noche del 10 de febrero en Barranquilla. De acuerdo con algunas de las primeras versiones, el hombre tuvo contacto con su esposa, a quien le confirmó que el evento en el que se encontraba era “sospechoso”, debido al entorno y las condiciones del sitio.

Cabe resaltar que este último contacto se dio sobre las 10 pm y, a pesar de que contaba con la ubicación en tiempo real, fue el último que tuvo con su familia, pues después de ese momento no responde llamadas ni mensajes. Es decir, que hasta el momento se desconoce el paradero de DJ Dever, así como también de otros de los integrantes de su equipo de trabajo, quienes también estuvieron presentes en el mencionado evento.

¿Cuáles son las hipótesis sobre la desaparición de DJ Dever?

Según versiones de algunos medios regionales, todo indicaría que DJ Dever viajaba en un vehículo junto a dos bailarinas y otro de los integrantes de su equipo. Aunque se desconoce el motivo detrás, El Tiempo dio a conocer que el auto habría sido seguido por una camioneta y posteriormente habrían hecho que las bailarinas descendieran del carro para luego irse con DJ Dever y el colaborador que lo acompañaba en otro vehículo. Durante este hecho se habrían presentado algunos actos de violencia, al parecer, en medio de la resistencia.

Hasta el momento, las autoridades no se han referido oficialmente al caso de desaparición de DJ Dever, pues las investigaciones siguen adelante con el fin de dar con el paradero de los dos hombres y, por ende, de los respectivos responsables.

Teniendo en cuenta otras de las declaraciones de allegados y según lo conocido por ‘El Universal’ los organizadores de este show habrían decidido pagarle el valor total en efectivo y allí fueron retenidos a la fuerza, a tal punto que los amarraron y les quitaron la ropa: “Se lo llevan, lo amarran, le quitan la ropa y proceden a amarrar a las bailarinas”.

¿Cuál habría sido el evento al que asistió DJ Dever?

Personas cercanas al artista aseguraron que DJ Dever recibió una contratación para un evento privado hace varias semanas y quien habría realizado el acercamiento habría sido una mujer desde la región de Urabá, resaltando que el espectáculo tendría lugar en el sector de Tubará, en Playa Mendoza.