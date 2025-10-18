Estos son los jurados que acompañarán a Cristina Hurtado en ‘A Otro Nivel’ de Caracol, ¿los conoce?

Con miras a conquistar el prime time colombiano en el cierre de 2025, los dos grandes canales privados del país ya mueven sus fichas. Mientras RCN prepara la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Caracol Televisión apostará por el regreso de uno de sus formatos más exitosos: A Otro Nivel, el concurso musical que reunirá a cantantes de todo el país en busca del reconocimiento y un millonario premio.

El programa regresará con importantes novedades. La primera tiene nombre propio: Cristina Hurtado asumirá la conducción del formato, reemplazando a Paulina Vega, quien estuvo al frente en las últimas ediciones. Hurtado, recordada por su participación en Guerreros (Canal 1) y por haber presentado la primera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a Carla Giraldo, vuelve a la pantalla de Caracol para liderar este nuevo ciclo.

Su regreso se da luego de un sonado paso por el reality de RCN, del que salió en medio de rumores sobre tensiones internas con su entonces compañera de conducción. Ahora, la antioqueña enfrentará un nuevo reto profesional, acompañada de un jurado completamente renovado, que busca refrescar el formato y atraer a nuevas audiencias.

Según reveló el periodista Carlos Ochoa, dos de los tres jurados debutarán en esta cuarta temporada. El primero de ellos es el cantante y compositor vallenato Felipe Peláez, un artista colombo-venezolano con más de una década de trayectoria, 11 álbumes de estudio y dos Latin Grammy.

El segundo integrante confirmado es un viejo conocido de A Otro Nivel: Kike Santander, uno de los productores y compositores más importantes del pop latino. Ha trabajado junto a Alejandro Fernández, Gloria Estefan, Thalía, Jennifer López y Chayanne, entre otros, y fue presidente de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en 2002.

El tercer miembro será el cantautor peruano Gian Marco, ganador de múltiples premios Latin Grammy y con una amplia carrera como músico, productor y presentador. Gian Marco ya había tenido experiencia en televisión al participar como coach en La Voz Perú en 2015.

De acuerdo con Ochoa, el retraso en las grabaciones de A Otro Nivel, inicialmente previstas para agosto, se debió justamente a la dificultad para cerrar el jurado. Con el nuevo panel confirmado, Caracol Televisión busca volver a posicionar el programa como una de sus cartas fuertes para el inicio de 2026.

Mientras tanto, en el canal rival, RCN continúa consolidando su parrilla con MasterChef Celebrity y el inminente regreso de La casa de los famosos Colombia, que promete ser nuevamente un fenómeno de audiencia.