“Todos se amañan conmigo”: Carolina Cruz, de ‘Día a día’, habló de sus relaciones amorosas

‘Día a día’ con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas insignia de Caracol Televisión, estando al aire hace más de 20 años, acompañando y alegrando las mañanas de los televidentes a partir de una serie de contenidos en los que cada uno de los invitados terminan siendo los principales protagonistas. Sin dejar de lado que en varias ocasiones su equipo de presentadores, conformado por Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carlos Calero han dado de qué hablar con sus declaraciones.

Desde hace varios años, Cruz llegó para conformar el equipo de ‘Día a día’, ganándose así el cariño, pero también las críticas de los televidentes. Sin embargo, más allá de su rol en la televisión colombiana, la tulueña también se ha destacado como modelo, empresaria y creadora de contenido, también encargándose de exponer varias de sus experiencias personales.

Hace pocos días, la presentadora de ‘Día a día’ estuvo haciendo parte de ‘Los Casas Hoyos’, donde se refirió nuevamente al inicio de su relación con Jamil Farah: “Fue muy loco, porque yo me separo y dije, voy a quedar sola un resto de tiempo, y no sé, a los 10 meses conocí a Jamil, 12 años menor, y yo dije, esto será para pasar rico y no más. Pero todos se amañan conmigo, ya llevamos tres años y yo nada que ver, o sea, tiene 12 años menos y va a querer tener hijos, sería una irresponsable; yo fue super clara con él desde el principio (...) A todo sí, este es mi punto de vista, yo quiero vivir así y si tú no, puedes salir corriendo ya mismo, fresco, aquí no ha pasado nada. No, yo estoy feliz y así ha fluido todo”.

Como era de esperarse, la serie de comentarios de apoyo y de críticas no faltaron, destacando que la diferencia de edad entre ellos es más que evidente, así como también la importancia de los hijos desde los dos polos. Mientras que otros usuarios no dudaron en destacar el amor que existe entre ellos y el respeto en cuanto a sus espacios, siendo primordial para muchos.

¿Cuál es la enfermedad del padre de Carolina Cruz, ’Día a día’?

Carolina Cruz hace pocos meses confesó que su papá padece Alzheimer, enfermedad que no termina siendo sencilla de afrontar, aún más cuando la presentadora reside en Bogotá, mientras que su padre seguiría en su natal Cali. A pesar de ello, la tulueña en pasadas entrevistas aseguró que busca estar al pendiente de él y brindarle su cariño, ya que su hermano, Iván, desde hace varios años decidió radicarse en Estados Unidos con su familia.