Ellas son las dos presentadoras que habrían sido despedidas de ‘Día a día’, ¿de quiénes se trata?

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más icónicos de Caracol Televisión, pues durante dos décadas ha estado presente en la pantalla chica, encargándose de acompañar las mañanas de los televidentes y, aunque con el paso de los años ha atravesado por diferentes cambios, se mantiene junto a su equipo de presentadores conformado por Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Catalina Gómez. Sin embargo, todo indicaría que dos de sus figuras le dirían adiós a la producción en los próximos días.

Además de su grupo de presentadores en el set principal de Caracol Televisión, el programa también cuenta con presentadoras en las principales ciudades del país, entre ellas Rochi Stevenson, quien durante años ha hecho parte de Caracol figurando como conductora. Sin dejar de lado a Sandra Posada, que además de estar en el matutino desde la ciudad de Medellín, también ha hecho parte de ‘La Red’ en varias ocasiones.

A pesar de su talento frente a la pantalla, ambas presentadoras dejarían de ser parte de ‘Día a día’, según el periodista de los famosos Carlos Ochoa, quien a través de un video en sus redes sociales aseguró: “Ay, sacaron a Rochi Stevenson de ‘Día a día’, ¿pueden creerlo? Rochi es una de las mejores presentadoras del país, yo trabajé con ella (…) Rochi en el ‘Desafío’ nos dio talento, cuerpo, cara, no puedo con esto; en los últimos años daba gusto ver a Rochi en ‘Día a día’ con toda su alegría y el folclore caribe (…) También le dijeron adiós a Sandra Posada, una mujer maravillosa y muy talentosa.

Recordemos que también Sandra estuvo presentando ‘La Red’ en Caracol. Felicitaciones, Sandra, por todo tu trabajo y seguro llegarán cosas maravillosas. ¿Y por qué las sacaron? Pues me dicen que ya no tendrán más corresponsales en ninguna ciudad, ¿será que ahora van a trabajar con los del noticiero?“, añadió el famoso periodista.

¿Carolina Cruz se va de ‘Día a día’?

En medio de una dinámica de preguntas a través de su cuenta de Instagram y con el fin de estar mucho más cerca de sus fanáticos, Carolina Cruz respondió de manera contundente al supuesto rumor sobre su salida de ‘Día a día’: “Muchas veces me entero de cosas que ni yo sabía”, fueron las declaraciones que añadió la presentadora de Caracol, dejando ver que estas declaraciones están infundadas, pues en varias ocasiones demuestra su emoción por seguir siendo parte del matutino, pues más allá de ser un trabajo, se convirtió en una familia, construyendo fuertes lazos con varios de los presentadores.